El Baxi Manresa torna a dir adeu a Frankie Ferrari abans d'acabar la temporada. El Bàsquet Manresa ha anunciat que "ha arribat a un acord" per finalitzar la relació contractual amb el jugador, tot i això, no ha especificat les raons per les quals s'ha pres aquesta decisió. És el tercer cop que Ferrari s'incorpora a la plantilla del conjunt i l'abandona abans de finalitzar la temporada.

En un comunicat, el club ha "agraït la feina feta" i ha desitjat "sort" al jugador.