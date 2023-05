El Baxi Manresa ha estat a punt de salvar-se de manera matemàtica dues vegades aquest dimarts, però s'han quedat en les dues ocasions amb la mel als llavis. El Betis i el Granada, els seus rivals en la pugna per evitar caure a la Lliga LEB Or de cara a la temporada vinent, han guanyat els respectius enfrontaments de manera agònica i remuntant dinou i divuit punts, respectivament, al Girona i al Casademont Saragossa. Això provoca que les xifres encara no donin per salvat l'equip de Pedro Martínez.

La situació encara no és greu i el Baxi tindrà una segona oportunitat dissabte d'obtenir la permanència per passiva. Ho aconseguirà si el Betis guanya el duel directe que l'enfrontarà al Granada al pavelló de San Pablo a partir de les 20.45 hores. Seria el resultat més previsible, però a hores d'ara ja és possible esperar-s'ho tot. Si guanya el Granada, la salvació ja hauria d'arribar aleshores per activa i hauria de venir de la victòria del Baxi diumenge al migdia a la complexa pista del Breogán. Si tampoc no arriba d'aquesta manera, amb els tres equips empatats a deu triomfs caldrà esperar a l'últim partit de lliga, en què els bagencs reben el Gran Canària, els granadins juguen a casa contra el Joventut i el Betis va al WiZink Center per enfrontar-se al Madrid.

Dues tallades de rotllo

De fet, al Baxi li anava bé que perdés qualsevol dels dos. El seu president, Jordi Serracanta, ha viatjat a Girona, no tant per donar suport a l'equip d'Aíto García Reneses, sinó per entregar a l'entrenador del Betis i ex del seu equip, Luis Casimiro, la samarreta de celebració dels 25 anys del triomf en la Lliga ACB. I tot semblava indicar que les coses anirien bé, amb els tres primers quarts dels gironins i un avantatge que ha arribat a ser de dinou punts. Però el parcial increïble de 0-24 del Betis feia que ni el Baxi, ni el mateix Girona, no poguessin cantar encara victòria. El 79-90 del final ha estat increïble.

I després, en horari de discoteca, repetició de la jugada. El Granada ha iniciat el partit molt malament contra el Casademont Saragossa, que també ha arribat a tenir una diferència a favor de divuit punts (12-30) en els darrers minuts del primer període. Però el conjunt de Pablo Pin, amb cinc exjugadors del Manresa a les seves files (Lluís Costa, Luke Maye, John Tomasson, Pere Tomàs i Alex Renfroe) ha comprimit el resultat en el tram final de la primera meitat i ha jugat millor els últims minuts. Capítol especial per a un Maye que ha fet tretze punts en els últims deu minuts i que ha estat l'executor dels aragonesos (71-68).

Més emoció en una lliga prou agònica

Els jugadors del Baxi, per tant, hauran d'entrenar aquest dimecres amb la mentalitat posada en el fet que la missió encara no s'ha acabat i que han de fer tot el possible per guanyar a Lugo, pel que pugui passar. I ho faran amb dues baixes respecte dels mesos en què han fet la gran revifada, la de Ferrari, que és als Estats Units i ja no va jugar contra el València, i la d'Adam Waczynski, a qui han d'operar de la trencadissa que es va fer diumenge al genoll dret. La intenció és no haver d'arribar a una última jornada de transistors i nervis per assegurar la permanència en una lliga duríssima en què el Baxi ha estat quinze jornades en zona de descens i quatre d'elles en l'última posició.