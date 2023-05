"69!" cantava feliç la grada del Nou Congost aquest diumenge quan a falta d'encara 9 minuts llargs el 69-57 va pujar al videomarcador. Quedava molt patiment, però una vegada més, la teoria que diu l'equip que arriba primer a aquesta simpàtica xifra sobre el parquet manresà s'endú la victòria cap a casa es va complir de nou (Baxi 87 - València 82). I enguany, s'ha fet realitat, per bé o per mal, en els setze enfrontaments disputats fins ara pel conjunt de Pedro Martínez com a local.

De fet, diumenge s'havia de guanyar sí o sí. Hi ha dues creences entre l'afició: dia de pluja és sinònim de victòria i l'esmentada teoria del 69. I les dues van ajudar a deixar gairebé salvat el Baxi a l'espera del que facin aquest dimarts el Betis (que juga contra el Girona) i el Granada (que s'enfronta al Madrid). Una derrota del Covirán Granada o del Reial Betis segellarien avui la permanència del Baxi El Manresa va assolir primer els 69 punts en les 8 victòries que ha sumat al Nou Congost aquesta temporada, mentre que va ser el rival qui va anotar abans aquesta xifra en les 8 derrotes, algunes d'elles ajustades, com la patida contra l'Unicaja. Els manresans van tenir la victòria a tocar, i haurien pogut trencar la teoria del 69, però dos tirs lliures fallats i un 3+1 inoportú van dur a la derrota per 94-98 després d'una pròrroga. Després de caure contra el Lenovo, el Barça i el Breogan, va caldre esperar fins a la jornada 8 per veure un triomf del Baxi com a local, va ser davant del Baskonia per 93-80, amb un premonitori 70-68 inclòs. Dues derrotes més, contra Joventut i Bilbao, van anar seguides d'una necessària victòria -i també agònica- contra el Girona (82-79), que ja havia quedat encaminada amb el 69-62. I un nova ratxa de sequera com a local (Saragossa, Màlaga i Madrid) va ser el preludi de la remuntada final. El Nou Congost, reconvertit en fortí És el que indiquen les dades. El Manresa torna a ser un conjunt fort com a local. Els últims sis partits de lliga a casa s'han tancat amb victòria. El canvi de rumb i les possibilitats de permanència es van començar assegurar amb el triomf davant del Fuenlabrada (92-78) i des d'aleshores la grada no ha vist caure derrotat el seu equip: Betis, Monbus, Coviran, UCAM i València van marxar del Nou Congost derrotat i el Manresa va passar d'un balanç de 3 triomfs i 17 derrotes a un de 10 victòries i 22 ensopegades esperançador. La pluja poc hi va tenir a veure, però el 69 va estar present en totes les victòries. Lesió d'Adam Waczynski: el jugador té trencat el lligament encreuat anterior i danyats el menisc extern i el lligament colateral intern