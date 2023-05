Un parcial de 0-24 en els últims sis minuts i mig de joc, en què el Girona no ha anotat, ha donat al Betis una victòria crucial (79-90) per a una salvació que podria lligar dissabte si derrota el Granada. De pas, ha allargat l'espera per al Baxi Manresa, i també per als gironins, a l'hora d'assegurar la continuïtat a l'ACB un any més.

Això que a l'inici del tercer quart, quan els locals s'han arribat a posar dinou punts per damunt (57-38), res no feia pensar que els verd-i-blancs podrien vèncer, després del gran encert dels propietaris de la pista. Però el Girona s'ha col·lapsat, ha buscat triples des de totes les posicions, i un gran Montero, ben secundat per Tyson i Johnson, ha capgirat el marcador. BÀSQUET GIRONA: Colom 11, Jenkins 17, Garino 4, Prkacin 13, Sorolla 6 -cinc inicial- Fjellerup 4, Vila 6, Taylor 5, Miletic 6, Hill 7 REIAL BETIS: Pargo 10, Bertans, Johnson 12, Tyson Pérez 16, Gerun 9 -cinc inicial- Cvetkovic 7, Montero 25, Pasecniks 10, Maronka, Báez 1 ÀRBITRES: Hierrezuelo, Aliaga i Caballero PARCIALS: 30-14, 48-35 (descans), 71-62, 79-90