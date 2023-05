El Rio Breogán, rival del Baxi Manresa en la propera jornada de lliga (diumenge 12,30 hores) ha mostrat aquest dimecres que no es troba en el seu millor moment de la temporada i ha perdut per sisena vegada consecutiva, setena en vuit partits. En aquesta ocasió ha estat a la pista del Surne Bilbao, conjunt amb qui es trobava empatat a tretze victòries en la desena posició en la lluita per ocupar algun dels llocs que permetin disputar de manera directa la Champions la temporada vinent.

El partit s'ha mantingut igualat en els primers vint minuts, fins i tot amb avantatges dels gallecs en un període inicial en què Nenadic ha estat un incordi per a la defensa basca. Però després de la mitja part, els locals han clavat un parcial de 14-0 que ja ha estat irremuntable per al conjunt de Veljko Mrsic. Adam Smith i Radicevic han liderat l'atac bilbaí i el seu equip no ha tingut problemes per administrar la distància fins la final. SURNE BILBAO BASKET: Radicevic 15, Adam Smith 20, Reyes 10, Kyser 19, Tsalmpouris -cinc inicial- Withey 7, Barandalla, Ubal 7, Sulejmanovic 5, Rabaseda i Rosa RIO BREOGÁN: Hollatz 10, Sergi Quintela 9, Bamforth 9, Tanaskovic 4, Arteaga 4 -cinc inicial- Sergi Garcia, Happ 12, Brajkovic 5, Lukovic 6, Nenadic 7 ÀRBITRES: Perea, Mendoza i Sánchez PARCIALS: 17-15, 39-36 (d), 66-48, 81-66