Segon intent de deixar enllestida la salvació per al Baxi. I com en el primer, dimarts passat, arribarà sense que els manresans no puguin fer res més sinó estar pendents de la televisió. Els dos equips que, amb les respectives victòries a principi de setmana, van impedir que la permanència ja fos un fet, el Betis i el Granada, s'enfronten aquesta nit (20.45 hores, Movistar Deportes 2) en un enfrontament dramàtic. Si vencen els verd-i-blancs, se salven i ho faran de retruc amb el Girona, que abans haurà visitat el Casademont Saragossa, i el Baxi. Però si guanyen els visitants, obligarien els manresans a vèncer demà a Lugo o a esperar a una última jornada taquicàrdica.

En la prèvia del duel de demà a la pista del Breogán, l'entrenador del Baxi, Pedro Martínez, va voler aportar tranquil·litat en afirmar que "de tots els equips implicats som els que ho tenim millor ja que tenim tots els averages guanyats amb tothom. No ho donem per fet, però depenem de nosaltres, guanyant un partit o fins i tot sense guanyar-lo. La situació és bona tenint en compte d'on venim. Si ens haguessin dit això al final de la primera volta, ho hauríem signat. Estem més tranquils que si estiguéssim en la situació dels altres equips. Però hem d'intentar acabar bé per demostrar que acabem la temporada en un bon moment". El Betis no se'n refia Tot i que arriba al partit en un bon moment, amb tota la plantilla a punt i havent guanyat cinc dels set últims partits, el tècnic del Betis, Luis Casimiro, va declarar ahir que "el Granada té un alt ritme de joc, que li agrada jugar transicions i sap a què vol jugar. És un bon equip que està demostrant que no està entregat, està lluitant i li tinc un gran respecte". Segons el tècnic manxec, tot depèn de "nosaltres i de les nostres obligacions, no perdre pilotes, agafar rebots, estar sòlids en defensa i lúcids en atac. Independentment de les característiques del Granada, hem de pensar en allò que hem de fer bé per competir". Això sí, és un partit "determinant i ens dona la possibilitat de certificar la feina". Per a qui sí que és una final absoluta, ja que una derrota l'envia a la LEB, és per al tècnic del Granada, Pablo Pin, que va admetre que "tinc ganes que arribi el partit, però també tranquil perquè veig l'equip concentrat i reforçat després del partit de l'altre dia. A més, amb el punt d'il·lusió per guanyar a fora". Els granadins tenen la baixa de Niang i hauran de descartar un estranger, que tornarà a ser el recuperat Cristiano Felicio en benefici de Luke Maye i Joe Thomasson.