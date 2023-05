A la segona, tampoc. El Baxi encara no s'ha salvat matemàticament del descens i haurà de mirar de fer-ho diumenge (12.30 hores) a Lugo. Una exhibició descomunal de Joe Thomasson en el seu tercer partit amb el Granada ha salvat el seu actual equip d'un descens segur i ha possibilitat una victòria (85-91) que deixa molt mal parat un Betis que ha de visitar el Reial Madrid en l'última data.

El Betis ha volgut intimidar des del primer moment, coneixedor que un triomf era definitiu i que calia utilitzar l'ambient de l'habitualment fred pavelló de San Pablo. Amb Johnson al comandament de les operacions i un bon Gerun a dins, ha arrencat amb un 11-2 que ha fet aturar el partit a Pablo Pin. La reacció del Granada ha estat rapidíssima, amb Maye molt endollat i un triple de Bropleh i una cistella de Ndoye que ha igualat el partit a 13.

L'entrada de Montero ha reactivat el Betis, però els visitants ja havien entrat en el partit, com ha demostrat un altre tir de tres de Thomasson (18-18). Un 2+1, amb errada en el tir lliure, de Pasecniks, ha tancat el quart amb lleuger avantatge sevillà (22-20).

Ningú no s'escapa

En el segon quart, el Granada ha incidit en el mal que feia a la zona, amb jugadors no previsibles com Jacobo Díaz i Iriarte (25-26). Però els locals han introduït Maronka com a quatre i això ha fet mal a la defensa forana. Els granadins han resistit una estona, però un parell de triples, de l'hongarès i de Montero, i una combinació cap a Tyson han establert el 40-34. Thomasson ha encapçalat una reacció granadina que ha comprimit el resultat fins al 42-41, però el tram final del segon període i l'inicial del tercer han permès l'escapada més important del Betis fins llavors, amb un 50-41 després d'un bàsquet de Johnson.

S'ha entrat en una fase en el llindar entre si el Betis trencava el partit o els verd-i-blancs s'acostaven, amb un punt negre per a ells, com eren les tres faltes dels seus dos cincs, Gerun i Pasecniks. El Granada s'ha acostat a quatre punts, però a dos minuts tornava a estar a deu (67-57) per culpa d'un triple lateral de Maronka. De tota manera, no estava mort i ho ha demostrat amb un parcial liderat per vuit punts, amb dos triples de Bropleh, que tornaven a empatar, ara a 67, al final del tercer quart.

Aquesta remuntada ha fet molt mal al Betis i el Granada ho ha aprofitat en l'inici de l'últim període per fer set punts més, cinc de Bropleh, i assolir un abisme d'avantatge (67-74). El millor per al Betis era que faltava temps, i s'ha acostat a tres punts. Però Thomasson i Pere Tomàs han refredat el pavelló amb dos triples seguits (71-80, a 4.30). Als sevillans els faltava encomanar-se a Montero. Un 2+1 seu ha situat el 77-81 i s'establia un duel amb Thomasson, també molt encertat. El dominicà ha posat el 83-85 a un minut i mig, però el nord-americà ha respost de tres punts (83-88 a poc més d'un minut). Faltava encara molt. Pargo ha anotat a 45 segons, però una mitja volta espectacular de Thomasson el convertia en pràcticament imparable (85-90, a 21 segons i 28 punts per a ell).

En la següent jugada, Johnson ha errat un triple i Maye ha recollit el rebot però ha fallat un tir lliure de la falta que ha rebut (85-91, a 15,8 segons). Però el Betis ha errat dos triples seguits i el partit d'acabat. Si el Granada se salva, Thomasson requerirà una estàtua al costat de l'Alhambra.