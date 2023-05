Després del darrer partit al Nou Congost el BAXI Manresa vol compartir en un horari apte per a tots els públics una estona amb la seva gent. El club ha organitzat pel proper dijous 25 de maig al Parc de l'Agulla una tarda plena d'activitats per als aficionats de totes les edats, com ara espectacle infantil i música, presentació dels jugadors, autògrafs, inflables, botiga, servei de bar, botiga i obsequi per a tots els qui s'acostin al parc.

L'obertura d'aquest espai per a cloure la temporada serà a les 17:30, en què començarà l'espectacle per als més joves i es posaran en marxa les diverses activitats com els inflables, la botiga mòbil del club on es repartiran pòsters de regal, i la resta d'activitats. Al cap de poca estona arribaran els jugadors per signar autògrafs a tothom qui ho vulgui per acabar sent presentats davant dels aficionats. Tot estarà ubicat a la zona Nord-est del parc, a prop de l'entrada entre el berenador i el Club de Tennis.

També hi haurà l'opció nocturna d'acomiadar la temporada amb jugadors i staff. A partir de les 23:00, el club obrirà l'espai Torre Busquet per fer acabar aquesta cloenda de temporada. Serà una trobada amb entrada lliure per a majors de 18 anys.