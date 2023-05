El Baxi vol dir adeu amb un triomf

Sense angoixa. Sense patiment. Sense la necessitat d’aconseguir una victòria per certificar la permanència. El Baxi Manresa jugarà, avui, a partir de les 20.30 hores, l’últim partit de la fase regular de la Lliga Endesa al Nou Congost amb l’objectiu de convertir el comiat esportiu del curs en una festa de la qual l’afició n’ha de ser la principal beneficiària.

Després d’un exercici marcat per la necessitat d’eludir el descens a la Lliga LEB Or, el duel dels manresans contra el CB Gran Canària presenta nombrosos al·licients revestits d’una patina de positivitat per al públic: la possibilitat de veure els jugadors de Pedro Martínez competir de tu a tu amb el vigent campió de l’Eurocup, d’aconseguir la dotzena victòria a la competició, de garantir-se amb la consecució d’un triomf el catorzè lloc, així com la d’acomiadar-se de la plantilla que ha possibilitat l’assoliment de l’anhelada permanència.

Per tant, podríem considerar que el partit és caracteritza més pel seu caràcter festiu que per un tarannà estrictament competitiu, excepte per als esportistes. «La festa de comiat, després del partit», va etzibar Pedro Martínez a la roda de premsa prèvia a l’enfrontament. «Tant la plantilla com el cos tècnic hem intentat fer una setmana estàndard pel que fa a la preparació i el que volem com a equip és guanyar aquest partit», va exposar. L’entrenador barceloní va argumentar que «sóc conscient que la victòria no té una transcendència excessiva a nivell de classificació, però si sempre els hi diem als jugadors que si guanyem de vint hem de continuar jugant igual i no donar res per fet, hem de ser coherents i considerar el duel contra el CB Gran Canària com un partit important ja que és un partit oficial. Així, tindrem opcions de guanyar el sisè classificat, un equip de play-off pel títol que s’estarà jugant quina posició definitiva assoleix al final de la lliga regular». «No serà fàcil vèncer, però ho intentarem», es va comprometre.

La consecució de l’objectiu mínim

Pedro Martínez es va mostrar reflexiu i analític i va fer un balanç del curs esportiu del Baxi Manresa. «Hem de ser objectius i fer un balanç de tota la temporada. Si només els féssim d’aquest últim tram, d’aquests darrers partits en què ens hem imposat en vuit dels tretze que hem jugat, seria molt bo... Hem assolit els objectius mínims», va assenyalar tot i referint-se a la consecució de la permanència». «Vam estar bé a Europa, però no podem oblidar la primera volta que vam fer a la Lliga Endesa, una primera volta dolenta, en la qual no vam fer les coses bé», va detallar.

Una temporada dura, molt dura

El tècnic barceloní va reconèixer que la que ara finalitza «ha estat una temporada dura, sobretot la primera part, amb moltíssimes incidències, amb moltes lesions, amb molts jugadors que arribaven i que no aportaven el que necessitàvem. Sens dubte, ha estat una temporada dura, molt dura, però competir a l’elit no és fàcil. No hem d’oblidar que som el Bàsquet Manresa i que no podem esperar que tot ens vingui de cara», va recalcar. «No és fàcil entrenar el Bàsquet Manresa, tot i que a mi m’agrada molt. Hi ha unes limitacions, es pateix, es perdem partits. No és només la temporada. Les dificultats comencen a l’estiu, quan vols fitxar jugadors, en vols mantenir d’altres a la plantilla i no pots i vas acumulant disgustos».

Un oponent tàcticament molt bo

L’anàlisi de les característiques de l’oponent va permetre Pedro Martínez afirmar que «el CB Gran Canària té un estil molt característic. Juguen un bàsquet molt bo tàcticament, preparen molt bé els partits i tenen jugadors interiors molt físics com Olek Balcerowski i Khalifa Diop, uns basquetbolistes molt difícils de defensar». I a la posició d’ala «Nico Brussino, que allà ens va matar amb els seus triples. Sens dubte, el canari és un equip molt complet i, per tant, molt complicat per a l’oponent. Serà difícil vèncer, però tot és possible. Juguem a casa», va sentenciar.

L’avaluació de l’estat dels jugadors del Baxi Manresa va ser la penúltima temàtica que l’entrenador va desenvolupar. «Alguns basquetbolistes arriben al partit amb molèsties físiques que no els hi permeten entrenar al cent per cent, però demà comptem amb els onze jugadors de la plantilla». Per últim, Pedro Martínez es va sincerar. «Si hagués baixat amb el Bàsquet Manresa hauria estat més dur i m’hauria sabut més greu que fer-ho amb un altre club. Per tant, quan vam segellar la permanència em vaig treure un pes de sobre».