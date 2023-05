En un món on es cremen etapes amb rapidesa, els aficionats del Baxi ja deuen pensar en el futur i en si Pedro Martínez seguirà o no a la banqueta. Després del partit, en el tram final de la seva compareixença, ha dit que "no soc futuròleg. Tinc contracte i estic a casa i molt a gust. El que pugui passar no ho sap ningú i el normal és continuar perquè és el que està signat, però en aquest món no ho sap ningú".

Respecte del gran final de temporada de l'equip, ha recordat que "en la segona volta hem quedat sisens, està molt bé. Segur que si algú ho hagués posat a les cases d'apostes hauria guanyat molta pasta. Hem tingut sort amb les lesions, sense comptar la de l'Adam. S'ha acoblat tot i hem tingut sort d'acabar així, tot i que la valoració ha de ser de tota la temporada, no només de la segona volta". El punt clau, per a ell, va arribar "quan el mes de febrer tenim diverses setmanes de competició, entrenem bé i alguns jugadors agafen confiança i anem cap amunt. I després, eDevin Robinson ens ha donat molt durant aquest procés. Ens ha canviat l'equip pel seu caràcter i físicament és molt bo. Ha fet bona parella amb Geben, que pot obrir el camp i a ell li costa més. S'han generat bons espais i hem gaudit molt dels resultats i veient la cara dels jugadors de com estàvem a la primera volta". Sobre Badio, un altre dels protagonistes, "la seva actitud sempre ha estat bona, però hem anat introduint detalls tàctics que li han anat molt bé i ha aprofitat avantatges. També la confiança, que és el més important. L'ha agafada i ha fet un partidàs. Tant de bo pugui seguir millorant perquè té contracte".