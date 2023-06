El Guuk Gipuzkoa serà l'únic equip no castellà que disputarà la Final Four de la lliga LEB Or d'aquí a dos caps de setmana. Els bascos han derrotat el Leyma Corunya per 82-77 en el quart partit de la seva eliminatòria de quarts de final i s'hi han imposat per 3 victòries a 1. D'aquesta manera, s'afegeix al Valladolid, el Zunder Palència i el San Pablo Burgos, que seran els adversaris en una seu per determinar, probablement el Coliseum d'aquesta última ciutat.

En el duel d'aquest diumenge, l'escorta Jaworski ha estat decisiu, amb una sobèrbia actuació i 36 punts, per a la victòria guipuscoana, un conjunt que aspira a tornar a l'ACB després del seu últim descens, ara fa dues temporades. En aquesta sèrie, va guanyar un partit a la Corunya contra un rival que havia quedat millor a la fase regular (tercers els gallecs i vuitens els donostiarres) i li ha servit per jugar-s'ho tot a dues cartes. El San Pablo Burgos és l'altre equip que ha trencat el factor pista, en el seu cas contra un Movistar Estudiantes que seguirà un any més a l'infern de la LEB. Els castellans, que podrien tornar a l'ACB juntament amb el ja ascendit MoraBanc Andorra, els equips que van perdre la categoria fa un any, apareixen com a favorits i més si juguen a casa la Final Four. La capacitat del Coliseum, 9.000 persones, el converteix en la seu més probable. A més, seria pròxima a la ciutat de tots els altres adversaris. Sant Sebastià, a 214 quilòmetres, seria la més llunyana i podria atraure molta afició forana. Els dos equips que han passat amb el factor pista a favor són el Valladolid, que va vèncer per 3-1 el Força Lleida, amb 83-90 a Barris Nord divendres i error gravíssim arbitral contra els lleidatans en el segon partit, i el Zunder Palència, que va deixar fora l'HLA Alacant per la via ràpida.