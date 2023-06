La renovació per un any del pivot Yankuba Sima per l'Unicaja, que el club andalús va anunciar divendres, comportarà un ingrés extra de diners per al Bàsquet Manresa. El club bagenc encara tenia els drets del jugador per a l'ACB i l'havia cedit a l'equip d'Ibon Navarro, motiu pel qual havia cobrat una quantitat, com va explicar el director esportiu del club, Xevi Pujol, a La Grada Space. El fet que l'Unicaja ja se l'hagi quedat ha suposat que hagi de pagar un altre cop en concepte de cessió de drets.

Sima va acabar contracte l'estiu del 2022 amb el Baxi i aquest el va posar en tempteig. El jugador no va trobar cap equip de l'ACB que li fes una oferta i va acabar al Reyer Venècia, on no va oferir un rendiment gaire bo. La lesió d'Augusto Lima a Màlaga li obrir les portes de l'Unicaja i el seu bon final d'any li ha valgut aquesta continuïtat.