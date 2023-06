El fins ara tècnic assistent de Pedro Martínez al Baxi Manresa, el badaloní de 44 anys Salva Camps, és el candidat número 1 a convertir-se en el nou entrenador del Bàsquet Girona. N'ha informat aquest matí en una piulada la periodista d'Eldiario.es Olga Lorente i ho ha pogut confirmar Regió7 a través de Diari de Girona. Si es tanca l'acord, seria la seva primera experiència com a entrenador cap a l'ACB després d'una llarga trajectòria com a ajudant i també en categories de base i més baixes.

Camps seria el substitut d'Aíto García Reneses, del qual ja es va dir dies enrere que no continuaria a la banqueta de Fontajau, i suposaria una aposta de Marc Gasol, que va estar interessat en Martínez la temporada passada, interès amb el qual també s'ha especulat enguany.

L'entrenador badaloní es va incorporar al Bàsquet Manresa el 2020, després que el fins aleshores entrenador ajudant de Pedro Martínez, Xevi Pujol, passés a convertir-se en director esportiu del club. Tots dos han treballat amb el bagenc Marc Estany els tres últims cursos, en què Camps ha mostrat sempre una gran intervenció durant els partits.

Quan va arribar al Congost era tècnic del filial del Gran Canària a la LEB Plata. També havia estat assistent del preparador grec Fotis Katsikaris al conjunt canari, amb el qual també havia estat com a jugador. Damunt de les pistes havia actuat també a l'Inca, el Menorca, el Huelva i el Palència.

Nou panorama

Caldrà veure de quina manera afecta una possible sortida de Salva Camps de l'organigrama tècnic del Baxi Manresa. En aquest moment, l'entrenador, Pedro Martínez, encara es troba decidint si esgotarà l'últim any de contracte que li queda amb el conjunt bagenc. De moment, no ha transcendit que hagi rebut ofertes. En cas de continuïtat, de tota manera, caldria buscar substitut per a Camps en l'equip d'assistents de Martínez, en un any en què l'entrenador del júnior de la passada temporada, Oriol Pozo, també ha deixat el club per convertir-se en entrenador del Clínica Ponferrada de LEB Plata.