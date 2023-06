El Zunder Palència ha esbotzat aquest diumenge la fortalesa del Coliseum de Burgos i ha guanyat la final d'ascens de la Lliga LEB Or al conjunt local. En un pavelló ple amb 10.000 persones, el 80% de les quals li eren contràries, el conjunt de Pedro Rivero ha passat per damunt del San Pablo i ha vençut per un clar 95-83, en un duel que ha dominat de principi a fi. D'aquesta manera intentarà fer realitat allò que no va aconseguir el 2016 per motius econòmics, pujar a la Lliga Endesa. Sembla que aquest cop serà possible.

El Palència, que ja va quedar segon de la fase regular, s'ha basat en la direcció del base Wintering i, sobretot, en el descomunal partit de l'escorta murcià Chumi Ortega. Autor de 32 punts, amb quatre triples, només una errada en onze tirs de camp i 10 d'11 en tirs lliures, ha sorgit sempre que el Burgos ha intentat acostar-se en el marcador. Així, la primera escapada ha arribat just abans del descans, al qual el Palència ha marxat amb vuit punts de rneda. Després, en un tercer quart ple de faltes i interrupcions, aquesta ha arribat a pujar a setze punts (67-51), amb la qual cosa semblava que estava sentenciada. Però el San Pablo ha intentat treure orgull i encara tenia temps de remuntar en situar-se a nou punts (81-72) amb un triple d'Álex López a 5.18. Ha estat un miratge, perquè un nou parcial de 6-0 ha tornat a disparar en el marcador l'equip morat, que no ha patit gaire amb un final que ha tingut un triple a una cama del mateix Ortega, autèntic MVP del duel. ZUNDER PALÈNCIA: Wintering 15, Schmidt 7, Ortega 32, Kasibabu 4, Kostadinov 4 -cinc inicial- Martínez, Rodríguez 10, McGrew 17, Kamba 6 HEREDA SAN PABLO BURGOS: Rupnik 5, Álex López 13, Thomas 14, Carlos Suárez, Van Zegeren -cinc inicial- San Miguel 3, Barrera 15, Corbalán 6, Mahalbasic 14, Norelia 11 i Kacinas 2 ÀRBITRES: De Lucas, Ríos i Esteve PARCIALS: 28-22, 50-42 (descans), 73-61, 95-83