El Covirán Granada ha anunciat aquest dimecres a la tarda la renovació fins al 2024 de l'escorta Joe Thomasson, exjugador del Baxi Manresa, que va ser clau en els quatre últims partits de lliga regular per salvar la formació que entrena Pablo Pin. Thomasson, que farà 30 anys d'aquí a dos mesos, va ajudar els granadins a guanyar tres dels quatre últims partits, amb alguna actuació espectacular, com a la pista del Betis, que va permetre enviar els sevillans a la LEB Or, amb la col·laboració del Reial Madrid.

Thomasson va signar un gran contracte amb el Zenit Sant Petersburg després de deixar el Congost, però no va triomfar a les ordres de Xavi Pascual a Rússia i, per Nadal, va anar al Peristeri grec. Un cop acabat l'exercici al país hel·lè, encara va tenir temps de jugar quatre partits amb el Granada, al qual seguirà almenys una temporada més. El seu tècnic ha explicat que Thomasson "ens ha explicat com de feliç és a Granada. Això, i la gran feina del club, ens ha ajudat a renovar-lo. Ens pot oferir la competitivitat, l'energia en el dia a dia i la qualitat en el joc amb la pilota a les mans". Amb aquesta confirmació, el Coviran compta amb quatre jugadors ja renovats, el mateix Thomasson, Lluís Costa, Pere Tomàs i Cristiano Felício.