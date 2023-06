Amb la tranquil·litat d'haver assolit la continuïtat a l'ACB, el Bàsquet Girona encetarà la nova temporada amb l'objectiu d'estabilitzar-se a la categoria i continuar creixent. El model de club serà el mateix, però hi haurà canvis. El primer s'ha escenificat avui amb la presentació del nou tècnic, Salva Camps. El badaloní, de 44 anys, tanca una etapa de tres temporades d'assistent de Pedro Martínez al Baxi Manresa per encetar la seva primera aventura ACB com a primer entrenador. Per al càrrec, el Girona també havia sondejat Martínez. Segons Camps, el tècnic del Manresa estava "al corrent" de la situació. "Les coses han de ser transparents i no tenim res a amagar. Està content i m'ha felicitat. L'hi agraeixo. No hi ha hagut cap problema i no hi ha posat cap pega", deia.

Sobre la seva incorporació al conjunt de Fontajau, Camps diu: "Estic en la mateixa línia de valors del club. Esforç, treball i il·lusió". I confessa que és partidari d'un bàsquet "dinàmic, agressiu i divertit", però que tot dependrà de com quedi plantilla. En aquest sentit, Camps no s'ha pronunciat sobre el futur de Marc Gasol, -"té un talent especial i l'hi haureu de preguntar a ell"-, però sí que ha revelat que Jaume Sorolla continuarà a la plantilla. "Tenim dos jugadors amb contracte, Colom i Taylor, i s'ha fet valer l'opció de comptar amb Sorolla. A partir d'aquí hem començat a analitzar i valorar com ho farem, adaptant-nos a les limitacions.

Camps ha explicat que és un entrenador que ha mamat de tots els tècnics que ha tingut durant la seva carrera. "Pedro Martínez m'ha marcat molt perquè hi he estat molt de temps, però tots els altres també. He agafat coses de tothom. Luis Casimiro, Salva Maldonado...".

El badaloní és "la primera base" del nou projecte

Tot i que encara no hi ha gaires detalls perfilats de la pretemporada, l'equip començarà a treballar, en principi, el cap de setmana del 14 i 15 d'agost. Abans, el club haurà d'adaptar el pressupost per "fer la millor plantilla possible". En aquest sentit, la directora general Stefi Batlle ha reconegut que Camps és "la primera base" del nou projecte. "Ara que coneixem la categoria, treballem perquè sigui una temporada d'estabilització estructural". Batlle ha reconegut que el pressupost del Bàsquet Girona serà "semblant" al d'aquest curs i tornarà a ser "un dels més baixos" de l'ACB.

Per la seva banda, el director esportiu Jordi Plà no ha volgut parlar de "canvi de model" arran del canvi d'un tècnic veterà com Aíto García Reneses per un de jove i sense experiència de primer com Camps. "El model és el Bàsquet Girona. Esforç, metodologia i compromís, independentment de qui el lideri. No és cap canvi de model", ha dit. Qüestionat sobre què cal corregir respecte a aquesta temporada Pla ha assegurat que no vol que es repeteixi la "regressió" que hi va haver a partir de la segona volta. "No pot tornar a passar".