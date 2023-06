Tres jugadors de la base del Bàsquet Manresa, Gerard Fernández, Lucas Sánchez i Llibert Font, han impulsat un dels equips de la selecció catalana sub-15 al títol en els estatals de bàsquet 3x3 que s'han disputat a Blanes. Tots tres formaven part de la selecció de Catalunya-2, que ha derrotat Andalusia en la final per 18-13.

El conjunt el completava el jugador del CB Vic Bruno Jekabons i també eren a la llista Adai Boada (Barça) i Pau Batlle (Joventut), tots ells entrenats per David Planas. Fernández, Sánchez i Font són coneguts també per haver estat a l'equip del Bàsquet Manresa que va disputar la Minicopa del 2022 a Granada i va arribar als vuitens de l'estatal de Galícia.

En el torneig, van començar derrotant Castella i Lleó per un ajustat 13-12, Múrcia per 22-6 i Canàries per 21-16-. Van perdre el quart partit per 12-21 davant de la Comunitat Valenciana. En els quarts de final, ja en la segona jornada, han derrotat per 11-18 Euskadi i, en les semifinals, han superat per 13-21 Aragó. L'equip de Catalunya-1, que jugava l'altra semifinal, ha perdut per 17-21 contra Andalusia i, per aquest motiu, no ha pogut haver-hi derbi en una final guanyada pels tres manresans i el jugador del Vic.

El cap de setmana ha estat reeixit per a la representació catalana, ja que ha aconseguit cinc medalles a Blanes. L'equip sub-13 masculí també ha guanyat la medalla d'or i el sub-13 femení s'ha endut la plata. Catalunya-1 sub-15 ha derrotat Aragó per 18-21 en la final de consolació i s'ha endut el bronze, com també ho ha fet una de les dues formacions sub-15 femenines.