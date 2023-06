El Baxi Manresa ha fet pública aquest dimarts al matí, a través de Twitter, la renovació del pivot lituà Martinas Geben, jugador clau en la salvació del conjunt bagenc la temporada passada. Geben, que va arribar el desembre juntament amb Devin Robinson, assegura d'aquesta manera la posició de cinc titular de l'equip i serà un jugador de rendiment conegut i immediat.

Segons ha explicat el club en un comunicat, Geben, de 28 anys, renova per un any. Era una de les voluntats de la direcció esportiva, liderada per Xevi Pujol, que es troba immersa en plena campanya de renovació de jugadors.

El basquetbolista bàltic procedia del Fraport Skyliners. A la Lliga Endesa va fer mitjanes de 9,3 punts, 4,2 rebots i 11,2 de valoració i a la competició europea, 7,3 de punts, 4,2 rebots i 8,6 de valoració. Va destacar per un notable tir des de quatre i cinc metres, capacitat rebotadora i intimidadora i bones continuacions amb les bases. A part, es va entendre de meravella amb l'altre fitxatge de l'hivern, Devin Robinson, en el repartiment d'espais.

El jugador interior ha enregistrat unes paraules per a la seva afició.

Geben és el primer jugador que renova aquest estiu. No s'espera que ho facin ni Harding, ni Robinson, cal veure què succeeix amb Vaulet i també cal esperar a veure què respon Guillem Jou a la proposta de renovació que se li ha fet des del club.