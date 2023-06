El Baxi Manresa ha de conèixer entre dimecres i dijous si participarà en les competicions europees la temporada vinent. La FIBA donarà a conèixer el primer dels dos dies quins són els equips classificats directament per a la fase de grups de la Lliga de Campions i aquells que jugaran la fase prèvia. L'endemà, l'Eurolliga també establirà les formacions que s'enfrontaran en la màxima competició continental i les que juguen l'EuroCup, el seu segon torneig, al qual també aspira la formació manresana. El fet que el Baxi acabés en el catorzè lloc a la Lliga Endesa el curs que tot just ha finalitzat rebaixa les seves possibilitats, que gairebé queden centrades a una invitació per jugar la prèvia del campionat que prepara la FIBA.

Quatre equips semblen fixos D'aquesta manera, contràriament al que deien diversos mitjans informatius, que afirmàven erròniament que la FIBA n'informaria aquest dimarts, el mateix organisme va donar a conèixer a Regió7 que l'anunci es farà dimecres, en una hora per determinar. També sembla que estan clars els quatre equips de la Lliga Endesa que entraran directament a la fase de grups. Serien el Lenovo Tenerife, l'Unicaja, l'UCAM Múrcia i el Río Breogán. Es respectaria, així, l'ordre de la classificació de la lliga. Canaris i murcians ja van disputar la passada competició directament, els andalusos van superar una prèvia que van afrontar a casa i els gallecs van quedar eliminats en una altra que es va jugar a Sèrbia. A partir d'aquí, s'obren les especulacions sobre els invitats a jugar les prèvies. En la temporada anterior, la FIBA va convidar un Unicaja que havia estat tretzè a l'ACB, tot i que els malagueny tindrien un acord per no deixar de ser convidats durant tres anys des que van abandonar l'entorn Eurolliga. El Baxi posa com a element de pes el seu quart lloc al rànquing federatiu europeu, després del subcampionat del 2022 i els quarts de final passats. Per classificació domèstica, però, el Monbus Obradoiro, el Surne Bilbao i el Casademont Saragossa es troben a davant. Repesca complicada En cas que el Baxi no sigui admès a la Champions, té l'alternativa de l'EuroCup, a la qual s'ha presentat tot i tenir opcions magres de ser-hi. L'Eurolliga donarà el nom dels equips de la màxima competició i d'aquesta dijous. Caldrà saber si el València repeteix a la primera o cau a la segona, en què la temporada passada, pertanyents a l'ACB, només van jugar el Joventut i el Gran Canària, que va acabar guanyant-la. Per a aquesta edició, sembla que el Casademont Saragossa, club amb més massa social i un pavelló més gran que el manresà, també aspiraria a una de les vint places que té el torneig. El Baxi és coneixedor que aquesta possibilitat és molt més complicada que la primera, però la vol esgotar. Dijous també es farà públic, per part de l'Eurolliga, segons el periodista alemanya Robert Heusel, que el torneig del qual el Reial Madrid és el vigent campió introduirà un play-in, una doble eliminatòria entre el setè i el desè classificats, semblant al que es fa a l'NBA, abans dels habituals play-offs de quarts de final.