La Seu d'Urgell serà la seu de la Lliga Catalana Femenina, amb data encara per determinar, segons ha comunicat aquest dimarts la Federació Catalana de Basquetbol. El Cadí la Seu, vigent campió de les dues últimes edicions, serà, per tant, l'amfitrió quatre anys després de l'últim cop que el torneig va visitar el Palau Municipal d'Esports. La Lliga Catalana masculina, per la seva banda, serà a Lleida entre l'11 i el 12 de setembre i el Baxi Manresa jugarà una de les semifinals contra el Joventut.

En la part femenina, el Cadí, que dilluns va confirmar Fabián Téllez com al seu futur entrenador, jugarà una de les semifinals davant del guanyador de la Lliga Catalana Femenina Challenge, que es disputaran el Joventut i el Lima-Horta Barcelona. L'altra semifinal enfrontarà l'Spar Girona i el Barça CBS. El Cadí ha guanyat les dues últimes edicions, a Manresa i Girona. En l'apartat masculí, el Baxi i el Joventut reeditaran una de les semifinals disputades a Tarragona l'any passat, en què els verd-i-negres es van imposar per 89-96. L'altra semifinal la jugarà el vigent campió, el Barça, contra el guanyador d'una eliminatòria prèvia entre el Bàsquet Girona i el MoraBanc Andorra.