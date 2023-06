L'entorn de l'Eurolliga i d'IMG han donat a conèixer aquest dijous al matí la llista de vint participants que disputaran la propera edició de l'EuroCup, una relació en què no apareix el Baxi Manresa. Els bagencs, que dos dies abans havien rebut la negativa de la FIBA de prendre part ni tan sols a la prèvia de la Champions League, encaixaven el segon revés a les seves aspiracions continentals, que sembla que s'han acabat per a la temporada 2023-24. O almenys ho semblen.

Perquè el periodista de RAC-1 Marc Mundet ha fet una piulada a Twitter al matí dient que l'EuroCup negava la plaça al Baxi, però deixava oberta la porta a una altra possibilitat que semblava descartada.

La petició del Manresa de jugar l'Eurocup la temporada vinent ha quedat desestimada. Aquest migdia serà oficial.



— Marc Mundet (@MarcMundet78) 29 de junio de 2023

Mundet parlava d'una invitació per jugar la FIBA Europe Cup, la segona divisió de la Champions. Aquesta opció havia quedat descartada pel director esportiu, Xevi Pujol, en una entrevista concedida fa unes setmanes a Regió7, però avui les coses no estaven tan clares. Consultades fonts del club per aquest diari, no s'ha descartat al cent per cent competir-hi, però tot vinculat sempre a que la FIBA, la mateixa que ha descartat l'equip per a la Champions, l'hi convidi.

En la seva entrevista, Pujol deixava clar que no sortia a compte disputar la FIBA Europe Cup per motius econòmics, ja que jugar-la, i fins i tot guanyar-la, no proporciona els premis que sí que es poden rebre a l'altre torneig. A més, seria dubtós que el nivell dels partits fos prou alt per a un club amb les aspiracions del Baxi. Cal recordar que en la passada edició el campió va ser l'Amwil Wlocawlek polonès, que va derrotar el Cholet francès en la final. Els semifinalistes van ser el Karhu finlandès i el Kalev Cramo d'Estònia.

Arribar fins a les últimes instàncies suposaria disputar divuit partits en aquest torneig. Primer es juguen dues lliguetes de quatre equips (sis partits cadascuna) i després quarts de final, semifinals i final amb eliminatòries d'anada i tornada i diferència de punts, una reminiscència dels tornejos continentals del segle passat. Serien un màxim de nou partits com a local i podrien servir per compensar els set de diferència que hi haurà enguany per als abonats respecte dels enfrontaments que van poder gaudir al Nou Congost les dues últimes temporades. Ara bé, és dubtós que des del punt de vista esportiu, econòmic i de motivació valgui la pena.

Més franquícies

Tot, després que se sàpiga que l'Eurocup, la competició a la qual aspirava jugar el Baxi, donés a conèixer una llista de vint equips en què hi ha els mateixos representants de l'ACB de la temporada passada, el campió, el Dreamland Gran Canària, i el Joventut, que hi va ser semifinalista després de caure contra els illencs. No han entrat ni el Surne Bilbao, ni el Casademont Saragossa, els quals es considerava que podrien tenir opcions.

L'EuroCup segueix el camí iniciat la temporada passada, en què va admetre dues franquícies de ciutats importants d'Europa amb nul·la tradició, el París Basketball i els London Lions. Els primers sembla que creixen i aquesta temporada han contractat el tècnic finlandès Tuomas Iisalo, que va fer campió de la Champions el Bonn. El nou equip sense història és el Wolves Vílnius, fundat el 2 de juny del 2022, que ha comprat la llicència d'un equip menor, el Dzukija, per poder ser a la màxima categoria lituana i que ha fitxat l'exmadridista Jeffery Taylor i l'exseleccionador Kestutis Kemzura. També tornen dos clàssics del bàsquet europeu, el Besiktas i, sobretot, el mític Aris de Salònica. Curiosament, Wolves i Aris van quedar fora l'any passat en la prèvia de la FIBA Europe Cup, l'últim recurs del Baxi. L'EuroCup, a més, estrena format, amb només sis classificats per grup per als play-off i semifinals i final al millor de tres partits.