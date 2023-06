El Baxi Manresa ha anunciat aquest migdia la renovació de l'ala-pivot Devin Robinson, una peça amb la qual no es comptava fa unes setmanes al club però que finalment ha decidit quedar-se al Bages. Just el dia en què expiren els contractes de la temporada 2022-23, s'ha arribat a un acord que mantindrà junts Robinson i Martinas Geben, el dos interiors que van ser claus en la salvació de fa unes setmanes.

Això que ni dotze hores abans, en una entrevista a RAC-1, el tècnic del Baxi, Pedro Martínez, veia molt complicat que Robinson continués, tot i que sí que havia comentat que el club volia mantenir la relació i que fins i tot "seria un repte per a ell començar i acabar la temporada a un lloc, un fet que encara no ha passat en la seva carrera". També que el jugador els havia dit que el seu millor bàsquet l'havia jugat al Bages. Fa unes setmanes, en una entrevista a Regió7, el mateix jugador havia manifestat això mateix i que pensava que el seu futur seria a Europa.

La temporada passada, Robinson, que va debutar el desembre, va acabar amb dades de 12,9 punts, 5,2 rebots i 13 de valoració en la suma de les dues competicions.

En la mateixa entrevista a RAC-1, Martínez també va explicar que Juampi Vaulet acaba contracte "i ja està", amb la qual cosa possiblement no seguirà, i qui sí que ho farà serà Marcis Steinbergs, que ja no ocuparà plaça de jugador de quota a l'ACB. També va dir que el club vol jugar a Europa, en relació amb la possibilitat de participar a la FIBA Europe Cup, la segona divisió de la Champions, tal com va avançar dijous aquest diari. Fa unes setmanes, abans no es sabés que el club havia quedat fora de la Champions i de l'EuroCup, el director esportiu, Xevi Pujol, havia dit que aquest extrem no es contemplava en una altra entrevista a Regió7.

Pel que fa a Guillem Jou, que aquest divendres acaba contacte, les coses podrien anar per bon camí. De fet, el seu entrenador, en ser preguntat si el veu perdut va respondre "el veig guanyat" i es va desfer d'elogis cap a ell. Sembla que la cosa podria tenir un final feliç per al Baxi.