Jordi Serracanta ja va comunicar fa dies, segons fonts del consell executiu del club "en temps i forma", les seves intencions de deixar de ser president. És per això que es van activar els mecanismes de relleu, malgrat que la comunicació oficial no va arribar fins divendres a la tarda, just l'últim dia de la temporada 2022-23. Va ser justament un divendres a la tarda-vespre, aquest 1 de juliol fa un any, que es va comunicar que Serracanta rellevava Sáez a la presidència. Des d'aquest moment, el constructor Albert Cots és qui pren el lideratge de l'executiva i arrenca un procés que, des de dins, no se sap quan durarà, tot i que es pretén que no s'eternitzi.

Les mateixes fonts, però, atribueixen al president sortint tots els èxits que s'han comunicat aquesta setmana, "tant el fet que Pedro Martínez continuï, com que per primer cop en molts anys s'hagin pogut renovar dos interiors com Geben i Robinson. Una de les seves voluntats era poder iniciar la propera temporada amb una estructura de plantilla feta com la que tenim, amb els dos Danis, Brancou Badio, Musa Sagnia, Steinbergs i les dues renovacions que s'han conegut, i encara queden un parell de peces que esperem de poder comunicar pròximament". La continuïtat de Guillem Jou podria ser-ne un exemple. Si fos així, seguirien vuit dels onze basquetbolistes (sense comptar Waczynski, lesionat) que van acabar el curs passat.

Cal un lideratge

Albert Cots, per tant, assumirà el paper de líder momentani d'un equip que, segons les mateixes fonts, "som l'equip del Jordi, els que el vam anar a buscar perquè fos president fa un any i els que hem treballat amb ell tot aquest temps". Si no hi ha canvis, Cots assistirà a la propera assemblea de l'ACB, la que ha d'admetre el MoraBanc Andorra i el Zunder Palència a la lliga, segurament acompanyat del gerent, Carles Sixto.

De tota manera, "tot i que seguim treballant i hi ha molts projectes ja iniciats per encarar, com ara el relatiu a la remodelació del Nou Congost, cal un lideratge". De moment, no hi ha data prevista per a la propera reunió del consell, que es troba cada setmana i que, a més de Cots, completen Jordi Singla, Montse Seubas, Marc Bernadich i Josep Maria Herms. En ella "començarem a evaluar candidats i candidates, i pros i contres, i buscarem la persona adequada. Cal una persona que aglutini tots els esforços i que marqui la línia com ha fet el Jordi durant aquest temps". Tot i que ja fa dies que coneixien que Serracanta plegaria, afirma que no hi ha noms decidits. També caldrà veure si es tria la línia d'un president executiu, com Serracanta, o més institucional, com Sáez, tot que des de dins es recorda que "la majoria d'equips de l'ACB" funcionen en la primera línia.

D'aquesta manera, finalitza una gestió que havia de durar quatre anys i que n'ha durat només un. Des de dins del consell consideren que a Serracanta, en alguns moments, no se l'ha tractat bé i que "sobretot els primers mesos van ser molt durs per ell, quan ha fet una gran feina, ha ajudat a capgirar la situació esportiva i ha aportat molts actius al club, com ara una gran quantitat de patrocinadors, ha encarat el tema del nou pavelló i ha deixat la situació encarrilada per al futur".