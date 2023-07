Les dades contra la intel·ligència humana o amb la intel·ligència humana. El bàsquet no és aliè a totes les discussions sobre si els diferents tipus de coneixements que et pot aportar una màquina poden rellevar la persona tot i que el que pretén és girar-ho al seu favor i servir-se'n per millorar, sense perdre la seva essència. Seria una mica el resum de dos dies de ponències en el Primer Congrés d'Analítica Aplicada al Bàsquet que s'ha fet durant dues jornades a la Universitat de Manresa. En principi s'havia de celebrar al recinte de la FUB2, però la tibada de l'última setmana, amb uns 120 apuntats, ha provocat que s'hagués de traslladar a l'edifici gran.

Amb un nivell de ponències molt elevat, les jornades han tractat aspectes derivats de la importància cada cop més gran que té l'estadística en l'esport. Durant les exposicions, amb gran participació en forma de preguntes dels inscrits, s'ha pogut determinar que com més diners hi ha, més recursos es tenen per buscar més variants numèriques, però que aquestes s'han de saber aplicar.

En la taula rodona final de dissabte a la tarda, per exemple, de la banda dels més escèptics hi havia el tècnic Salva Maldonado, que opinava que "les màquines et donen dades, però no t'ensenyen a pensar. Haurien de ser més aviat per reforçar el que un entrenador ja té la capacitat de veure el joc". Per la seva banda, l'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, sí que els atribuïa "capacitat d'influència. De fet, el joc ha canviat en els últims anys perquè s'ha vist, en base a dades, que tirar més de tres és més efectiu que fer-ho tant de dos punts. Entrar en el cap de l'entrenador i influir-lo ja és un èxit". També afirmava, però, més endavant, que "pot restar originalitat i iniciativa als jugadors, que poden deixar de practicar certes habilitats si se'ls diu que no són rendibles".

Valor i simplificar

A la taula també hi havia analistes com el del Monbus Obradoiro, Fran Camba, o la del Perfumerías Avenida, Raquel Romo, que explicaven com una part important de la seva feina és discernir quina part de l'enorme quantitat de dades que recullen és útil per transmetre als entrenadors. En tots dos casos, han triomfat dues expressions: valor, que són aquelles accions que compten com a ben realitzades, tot i que no acabin amb èxit, i simplificació, l'extreure el gra de la palla per saber què pot ajudar als equips. Enmig de totes dues bandes, la vista d'un exjugador d'ACB com l'olesà David Navarro, que ha explicat com veuen els basquetbolistes tot aquest corrent i si hi creuen.

El director esportiu de la Federació Catalana de Basquetbol, Xavier Rodríguez, es mostrava al final de les jornades "molt content per com ha anat. El Lluís Riera ens ho va traslladar pensant que seríem trenta o quaranta persones i l'última setmana s'ha disparat tant que hem hagut de canviar de recinte. El nivell de les ponències, a més, ha estat molt alt i tothom n'ha fet molt bons comentaris". Explicava que "ha nascut com un fet que s'inscriu en el centenari de la federació, però podria tenir continuïtat. Encara no sabem si a Manresa o a un altre lloc i en quin format, perquè nosaltres també necessitarem dades per acabar-ho d'analitzar". Veient de que anava el congrés, molt lògic.