La sortida, en les millors condicions possibles per a les dues bandes, de Jerrick Harding del Baxi Manresa, unida a les futures incorporacions de l'equip, han de ser els propers moviments de despatxos del conjunt bagenc, un cop assegurada la columna vertebral de la plantilla per a la propera temporada. El club ha fet un important esforç per assegurar la continuïtat de peces que es consideren fonamentals, com els pivots Robinson i Geben i el capità Jou, i no es farà el mateix per a un jugador, Harding, que va acabar donant un rendiment brillant però que és l'escollit per fer un forat en una posició important i, de pas, ingressar una bona quantitat de diners.

Tal com va explicar el director esportiu del Baxi, Xevi Pujol, en una entrevista que va concedir fa unes setmanes a Regió7, era complicat que Harding seguís per una sèrie de motius. El primer és econòmic, el que costaria mantenir-lo una segona temporada en què passaria a ser resident fiscal. El segon és que, tot i que va acabar sent el segon màxim anotador de l'ACB, amb 16,2 punts per partit, només superat per Kassius Robertson de l'Obradoiro, no va acabar sent el tipus de jugador que volia el Baxi quan se'l va fitxar. S'esperava que pogués ser un combo, és a dir, un element que pogués jugar tant de base com d'escorta, i al final va resultar que no podia actuar com a director de joc.

A més, el fet que tingui un any més de contracte provoca que es pugui convertir en una font d'ingressos, ja que els equips que el vulguin hauran de passar per caixa. Va transcendir a final de juny un cert interès del Hapoel Jerusalem i segurament n'hi haurà més per part de conjunts que disputin competició europea. A ell, segurament, també l'interessarà aspirar a un contracte més alt del que tenia fins ara a Manresa.

Quatre contractacions

Tenint en compte que el Baxi té per ara vuit jugadors a la plantilla (Dani Pérez, Dani García, Badio, Sagnia, Jou, Robinson, Steinbergs i Geben), sembla que fan falta quatre incorporacions. En una entrevista de fa uns dies a RAC-1, Pedro Martínez va apostar per una plantilla de dotze elements, que podrien ser tretze, amb algun vinculat, en cas de jugar competició europea. D'aquesta manera, faria falta un exterior per rellevar Harding. Ja es veuria si es buscaria un altre combo o bé un anotador pur, tenint en compte que Badio pot jugar de base si és necessari. També caldria un ala, a ser possible tirador, per al lloc de Waczynski, un ala-pivot en el lloc de Vaulet i un cinc pur per ocupar l'espai de Babatunde Olumuyiwa. Xevi Pujol serà aquests dies als Estats Units per assistir al camp d'entrenament de l'NBA a Las Vegas i veurà com està el mercat. Amb una gran part de la feina feta, però, el futur es veu amb una altra cara.