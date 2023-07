El Baxi Manresa ha informat aquest divendres al matí del fitxatge de Salva Maldonado com a entrenador ajudant de cara a la propera temporada, en el lloc de Salva Camps, fitxat com a primer tècnic pel Bàsquet Girona. Serà la tercera etapa de Maldonado en un club que coneix bé, que va fer campió de Copa el 1996, i en una funció, la d'ajudant de Pedro Martínez, que ja va desenvolupar durant tres temporades (1991-94) abans de prendre les regnes del primer equip.

✍️🏻 𝐅𝐈𝐓𝐗𝐀𝐓𝐆𝐄 - 𝐅𝐈𝐂𝐇𝐀𝐉𝐄

🔴 El BAXI #Manresa incorpora @maldonado_salva com a entrenador assistent

🔒 El @BAXI_ES Manresa incorpora a Salva Maldonado como entrenador asistente



🏆 Campió de Copa el 1996

📚 + de 600 partits a l'@ACBCOM



🙌🏻 Benvingut a casa, Salva! — BAXI Manresa (@BasquetManresa) 7 de julio de 2023

Precisament, tots dos ja van coincidir dissabte passat en el Congrés d'Analítica Aplicada al Bàsquet que la federació catalana va muntar a la Universitat de Manresa. Sempre han mostrat molt bona sintonia, però ha sorprès la tria d'un Maldonado que semblava fora de l'òrbita de les banquetes de l'ACB des que va deixar el Gran Canària la temporada 2018-19. Un any, per cert, en què Martínez va finalitzar el curs a la banqueta del conjunt illenc.

Maldonado, de 64 anys, compartirà lloc de tècnic ajudant amb Marc Estany. Va arribar a Manresa el 1991 després de ser tècnic dels cadets del Joventut, club en què ja havia estat el segon de Pedro Martínez en els júniors. Després que l'actual tècnic del Baxi marxés de nou a la Penya, l'estiu del 1994, Maldonado va assumir el lideratge del primer equip, amb el qual va guanyar la Copa del 1996.

Va sortir l'estiu del 1997, fitxat pel Caja San Fernando de Sevilla, i hi va tornar el 2000, quan l'equip havia baixat a la LEB. No va assolir l'ascens i va ser rellevat per Ricard Casas. Ell va continuar a l'Ourense i al Tarragona de segona categoria, abans de reenganxar-se a l'ACB precisament al Gran Canària. També va preparar el Fuenlabrada, el Joventut, en una etapa prolífica i l'Estudiantes abans d'afrontar el repte canari a l'Eurolliga i ser destituït el desembre. Ara feia tasques a la Federació Catalana de Basquetbol.