El Baxi fa una enorme final però el desencert del tercer quart l'allunya del títol (81-79)

Un dels orgulls de Xevi Pujol, director esportiu del Baxi, és que molts equips estan començant a jugar com ho fa el seu equip. Aquest estiu mencionava l'Unicaja. I ara s'hi pot afegir un Barça de Roger Grimau que res té a veure amb el de Jasikevicius quant a ritme. El Baxi, que ha fet una enorme primera part i que ha tornat al partit al final quan semblava que el tenia perdut, ha caigut en la final de la Lliga Catalana (81-79) però ha marcat el ritme de joc i ha merescut millor sort. No s'ha perdut un títol, s'està guanyant un relat.

El partit ha tingut ritme des de l'inici. El Barça d'enguany no ralenteix el joc sinó que entra a l'intercanvi de cops i això és or per a un Baxi que segueix a la seva. En la final, al final del primer quart ja havien entrat els dotze jugadors apuntats per mantenir un ritme alt. I ha estat el Manresa qui ha marcat el pas i el Barça que anava a remolc.

Com contra el Girona, els blaugrana s'han basat en Abrines i Laprovittola per agafar una primera diferència de 7-2. Però l'entrada a pista de Brancou Badio, que està en un moment de confiança sideral, ha donat la primera empenta al Baxi. El senegalès ha agafat les regnes de l'equip amb moltes penetracions que han descol·locat la defensa blaugrana i els seus companys han tret partit d'aquesta generació d'espais per capgirar el resultat, 15-20, reduït a dos punts en el primer descans.

Període espectacular

Ha estat l'inici del segon quan ha vist la primera escapada bagenca. El Baxi ha trobat un extraordinari Taylor, que ha anotat de tres punts després de bàsquets de Dani García i Vaulet (20-27) i després ha tornat a encertar en una posició similar per donar, per primer cop, un doble dígit d'avantatge (22-32). El Barça ha tingut esma de respondre amb un altre parcial de 8-0, liderat per un triple de Satoransky i un 2+1 en una de les úniques aparicions de Jabari Parker. Però els blaugrana segurament abusaven massa del tir exterior (2 de 13 en triples en els primers vint minutsl) i, tot i que s'han situat amb un 30-32, el tercer triple de Taylor ha estat el preludi d'un tram final esplèndid.

Perquè el parcial en els últims tres minuts i mig ha estat de 4-15, amb molta més intensitat manresana. A més, una bona defensa del rebot ha permès que brillés a la contra un Valtonen que sembla que pot recuperar la forma de l'inici del seu primer any al club. Entre ell i Badio, aquest amb un altre 2+1 i amb 12 punts en els primers vint minuts ampliaven un avantatge que quedava en màxim, 13, amb un tir lliure final de Jou (34-47 al descans). Es jugava a allò que volia el Baxi.

Era d'esperar que un equip del potencial del Barça reaccionés a l'inici del tercer quart i així ha estat. Basat en tancar millor el rebot en defensa i en sortir en ràpides transicions, moltes vegades acabades en Joel Parra, els blaugrana han clavat un parcial de 10-2 per arrencar el període i s'han arribat a situar a cinc punts (44-49). El Baxi ha sobreviscut a l'inici amb alguns rebots ofensius de Sagnia i algunes accions puntuals de Steinbergs i Badio, però el desencert era massa gran.

Així, els nou primers triples tirats pel Baxi en aquest quart han estat errats i això ha permès córrer a un Barça que ha capgirat el partit amb un triple d'Abrines (55-54) i que, en un tres i no res, ha adquirit sis punts amb triple de Da Silva i encert d'un Kalinic llançat (60-54, a 1.40). Pedro Martínez ha tornat a introduir Badio a la pista, però dos triples més errats han completat un parcial de 32-11 que no tancava el partit (66-58) però el complicava molt.

Una sèrie d'errades del Barça a l'inici del quart període han donat esperança a un Baxi ha aconseguit tallar l'hemorràgia i estabilitzar la diferència en els deu punts, que han baixat a set (70-63) després d'una tècnica a Hernangómez. L'acció ha suposat la cinquena falta de Valtonen.

Però el Barça no havia tancat el partit i Badio, per fi, ha anotat de tres per al 72-66 a cinc minuts per al final i això li ha donat esperança. De fet, Taylor ha llançat un triple per posar-se a un punt i ho ha fet novament Badio, el jugador del partit per al seu equip amb 23 punts aleshores, a 1.50 per situar el 76-75. Laprovittola i Geben han intercanviat encerts i llavors Travante ha clavat un tap col·lossal a Vesely que els àrbitres han convertit en falta. El txec ha anotat un tir lliure i, tot seguit, qui si no, Badio, ha empatat a 79 a 32 segons.

El Barça, en la següent acció, ha jugat llarg i una gran assistència de Laprovittola ha donat dos punts fets a Vesely. Faltaven 13 segons, però Taylor ha amassat massa la bola i Badio ha hagut de fer una finta a Abrines per evitar el tap i, quan ha tirat, ja era fora de temps.