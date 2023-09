Pedro Martínez va declarar en la prèvia que hauria desitjat guanyar la Lliga Catalana, però després del partit no perdia el focus en què és un duel més de pretemporada i que el que compta és anar agafant forma per a la lliga. Va admetre que «estem decebuts per no haver guanyat, sobretot després d’haver fet una molt bona primera part. Després hem perdut el ritme en part per nosaltres però també pel Barça, que ho ha fet molt bé i ha estat millor. Hem passat un moment dolent en el nostre atac, en què hem errat tirs oberts i safates fàcils».

Dins d’això, però, «la bona notícia ha estat que hem pogut tornar al partit i hem disposat de la jugada final per guanyar, que no hem desenvolupat bé».

Segons ell, una altra de les claus ha estat «que el Barça és un equip molt físic al qual és complicat mantenir el ritme durant els quaranta minuts. No només ens passa a nosaltres, sinó a tothom. Hem de seguir endavant i no oblidar que estem en pretemporada». Amés, ahir, per segon partit seguit no hi era Robinson, que ha de ser referència ofensiva per a la formació manresana en el joc interior.

Per tot això, «la derrota no ens ha d’afectar ni que ara estiguem tristos. Demà serà un altre dia i hem de continuar treballant perquè no ho tenim tot fet».