Les ganes que hi ha entre els aficionats del Bàsquet Manresa d'animar l'equip en la propera Copa del Rei de Màlaga van quedar clares tot just es va confirmar la classificació per al torneig i s'ha confirmat en el procés d'adjudicació de les poques entrades que el club ha pogut aconseguir. Així, els 48 abonaments que entraven al sorteig que es va fer dimarts davant de notari ja han estat atorgats i majoritàriament pagats, en un procés que no ha durat ni una setmana i que assegura la presència d'aquests afortunats en el partit de quarts de final del proper 16 de febrer contra el Barça al Martín Carpena.

Així, segons ha explicat el club, hi va haver un total de 452 peticions que es van fer els darrers dies feiners de la setmana passada. Tothom qui s'hi apuntava rebia un número. En el sorteig de dimarts va sortir el 164 i, a partir d'aquí, es van anar comptant les peticions.

Hi havia abonats que demanaven dues entrades (per a ell i per a un altre soci del club) i d'altres que només en sol·licitaven una. També hi va haver casos d'abonats que van resultar doblement agraciats, ja que participaven amb el carnet propi i el d'algun familiar, com ara la parella o algun altre parent. En aquest cas, ha decidit renunciar al segon dels abonaments per facilitar que hi pogués anar el següent número de la llista.

La gran majoria dels abonats afortunats han acceptat les entrades, que eren de 225 i de 155 euros per als set partits de la competició, i gairebé tots ja els havien pagat ahir. Cal recordar que hi havia 48 hores per pagar-les o els drets passaven al següent de la llista.

El Bàsquet Manresa, que al principi va dir que no podria oferir entrades als seus abonats, ja que s'havien posat a la venda general el novembre i s'havien esgotat, finalment en va poder rascar 48, que són les que ha sortejat. A partir d'aquí, tothom qui en vulgui i encara no en tingui haurà de buscar d'altres mitjans. La Grada d'Animació, per exemple, a través de la seva web, té obert un portal per posar en contacte persones que en vulguin vendre, bàsicament aficionats del Baskonia, i els que en busquen.