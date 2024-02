Pedro Martínez ha estat distingit amb el premi Entrenador 2024 per la revista Gigantes. El tècnic del Baxi Manresa va rebre la distinció dilluns en una gala on va reivindicar que "no tot és guanyar". En el discurs de l'entrega del premi, l'entrenador dels manresans va incidir en la importància del "dia a dia, esforçar-se, recuperar-se de les derrotes" i "fer el millor treball possible en un club petit que intenta fer les coses ben fetes i tracta de competir amb els millors".