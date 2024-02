Elias Valtonen era l'últim dels quatre jugadors del Baxi Manresa que actuen en la Finestra FIBA, en els partits de classificació per a l'Eurobasket 2025, de debutar i ho ha fet amb una concloent derrota per 77-61 a Belgrad contra Sèrbia. L'ala ha fet un bon partit, amb 10 punts i amb 17 de valoració, el millor del seu equip, però Finlàndia ha cedit sobretot en el darrer període, en què un parcial de 19-10 ha permès l'escapada de la vigent subcampiona del món, que ja guanyava per 58-51 al final del tercer període.

Pels serbis ha destacat un jugador que també sap què és jugar de local al Congost, el pivot de l'Estrella Roja Luka Mitrovic, autor de 19 punts i 22 de valoració. En l'altre partit del grup, la Dinamarca d'un altre ex del Manresa, Iffe Lundberg, ha derrotat la Geòrgia de Joe Thomasson per 75-69, amb 19 punts de l'actual jugador de la Virtus. Dilluns, finlandesos i danesos tenen un derbi nòrdic a Espoo.