Pedro Martínez: Anatomia de 200 victòries amb el Manresa

El triple de Marcis Steinbergs a Badalona no només va suposar una victòria molt celebrada, sinó també que el seu tècnic arribés a una xifra rodona. Pedro Martínez aconseguia el seu triomf número 200 en totes les competicions oficials disputades amb el Bàsquet Manresa, en una dada publicada per l'excap d'esports de Regió7 Xavier Prunés a la xarxa social X. La xifra cobra més valor si es veuen el nombre de partits disputats, 418. Per tant, el preparador s'acosta al 50% (en concret, el 47,8%) de victòries, un fet remarcable en una entitat que ha perdut més que ha guanyat com la bagenca.

Les victòries de Pedro Martínez al Manresa, temporada per temporada / Jordi Cirera

Si fem una anàlisi de totes les victòries de Pedro Martínez amb el Manresa veiem una sèrie de dades curioses. La primera és que la seva víctima favorita és el Múrcia, tant amb el nom actual d'UCAM, com amb l'anterior de CB Múrcia. L'ha vençut en un total de 15 ocasions, 12 a la Lliga Endesa i tres en la Copa del Rei. En aquesta competició, durant la primera etapa de quatre anys, entre el 1990 i el 1994, de Martínez al Congost, calia disputar una sèrie de rondes prèvies, a anada i tornada, per classificar-se per a la fase final.

També aleshores, la lliga Endesa no tenia el format actual. Hi havia una lliga regular amb 24 equips i 34 jornades, amb la qual cosa no es jugava sempre contra tots els equips. Depenia de la posició assolida en cursos anteriors que tenies uns rivals o uns altres i es generaven dos grups, el senar o el parell, per establir els play-off. Al final, hi havia eliminatòries a partir de vuitens de final, però també uns altres per al descens i unes fases de classificació per a la lliga posterior. Per això en alguns casos es juguen diverses vegades contra el mateix equip a casa o a fora.

El cas de l'Atlètic de Madrid

Fent un repàs, veiem que els Manreses de Pedro Martínez, tard o d'hora, han vençut a tots els equips de l'ACB als quals s'han enfrontat en lliga. A tots, menys a un. L'Atlètic de Madrid-Villalba va ser un projecte de Jesús Gil per introduir el bàsquet a la seva entitat. En la temporada 1990-91, el TDK va perdre per 84-83 a la serralada madrilenya i per 79-85 a casa. La temporada següent, no es va enfrontar al Collado Villalba, l'equip que va quedar després que Gil abandonés la franquícia i que va renunciar a la seva plaça ACB el 1992. De tota manera, aquell TDK sí que va arribar a guanyar l'Atlètic. Va ser en la Copa, en les prèvies d'aquella temporada.

Pel que fa a les competicions europees, el Manresa no en va jugar durant el primer període de Martínez al club. Tots els seus partits, per tant, han estat en l'actual BCL, de la qual va ser subcampió la temporada 21-22 i a la qual intentarà tornar l'any vinent si fa mèrits suficients, en forma de més victòries, en els mesos que falten per acabar la temporada.