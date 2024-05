El Bàsquet Manresa clou l’ampliació de capital amb 413 nous accionistes

Tres mesos després d'encetar una ampliació de capital que havia de donar estabilitat, el Bàsquet Manresa ha fet públiques les xifres derivades del procés d'ampliació de capital. L'operació s'ha tancat amb una recaptació total de 889.160 euros, que encara pot variar lleugerament aquests darrers dies. De fet, el president de l'entitat, Josep Maria Herms confessava durant la roda de premsa que "fa menys de mitja hora encara estaven entrant diners d'aportacions fetes per empreses". A més del total recaptat, també val a destacar l'important augment pel que fa al nombre d'accionistes, que passa de 1890 persones i empreses a un total de 2303.

Dels 889.160 euros recaptats, l'Ajuntament de Manresa n'ha aportat un total de 200.000 euros. Una injecció, però, que no s'ha fet mitjançant la compra d'accions per "casuístiques tècniques", sinó que s'ha fet amb "aportacions que són un suplement en el conveni amb el qual treballem any rere any". L'altra gran part de la xifra recol·lectada pel club bagenc, que s'eleva fins als 689.160 euros, correspon a la compra directa d'accions de persones físiques o empreses i a les aportacions monetàries particulars directes a la fundació.

L'ampliació de capital del club es va reservar en primera instància als antics accionistes, i un mes després es va obrir a la resta de ciutadania. És per això que una altra de les xifres destacades per Herms en aquest procés és l'augment de més de 400 accionistes. En aquest sentit, el Bàsquet Manresa ha passat de tenir-ne 1890 a superar amb escreix els 2000. En concret, la xifra actual després de l'ampliació se situa als 2303.

Agraïments generalitzats

En una roda de premsa marcada pels agraïments expressats pel president de l'entitat manresana al suport incondicional de l'afició i "a tothom qui ha apostat pel nostre model de club". Herms també s'ha volgut referir a la gran tasca feta per tot el personal del club, posant un èmfasi especial en l'ajuda de Pedro Moro, vicepresident del club, durant tot el procés d'ampliació de capital. Unes paraules d'agraïment que el president també ha volgut fer extensives a l'afició i, en concret, a la tasca de la grada d'animació, que "sempre s'ha mostrat molt proactiva, compartint tots els posts que penjàvem a les xarxes socials i fent una tasca de comunicació molt destacable". Tampoc s'ha volgut oblidar de les empreses que han participat del procés, agraint que aquestes "valorin l'impacte i el retorn que té l'entitat a Manresa i als voltants".

Amb la temporada esportiva encara viva, el president del Baxi Manresa ha valorat "molt positivament" la tasca que han fet durant tot el curs jugadors i cos tècnic. De fet, Herms l'ha qualificat de "temporada molt bona" amb la voluntat de desvincular la valoració de l'èxit esportiu. Però això no vol dir que el màxim dirigent del club manresà no estigués pendent de l'enfrontament entre Baskonia i UCAM Múrcia que es disputava mentre compareixia davant dels mitjans. De fet, tan bon punt s'ha acabat la roda de premsa, ha demanat que algú li comentés com anava el partit, i s'ha mostrat prudent en conèixer que, a l'inici del tercer període, els murcians només dominaven per dos punts el conjunt dirigit per Dusko Ivanovic.