Un Marinkovic molt inspirat manté vives les opcions del Baskonia

No ha estat una tarda de divendres rodona pels aficionats del Baxi Manresa. El Baskonia s'ha fet fort al Fernando Buesa Arena i es continua aferrant a les seves opcions per ser un dels vuit equips en la fase final pel títol de la Lliga Endesa.

Els de Dusko Ivanovic rebien la visita d’un UCAM Múrcia que venia de perdre contra l’Unicaja, i no va poder fer altra cosa que tornar a cedir davant dels vitorians. Un equip basc que sort n'ha tingut de Vajan Marinkovic. L’escorta serbi ha signat la seva millor actuació aquesta temporada a la Lliga Endesa, anotant 29 punts en poc més de 35 minuts i responent quan l’equip més el necessitava. Concretament en el primer període, on va anotar la meitat dels punts del seu equip, 15 dels 30.

Els murcians, més corals, contraatacaven en els primers compassos del segon període, però la urgència vitoriana tendia a prevaldre. Els bascos no en tenien prou amb la pressió de la classificació, que van veure com un dels seus jugadors estrella, l’estatunidenc Markus Howard, queia lesionat tot just havent disputat 55 segons de duel.

D’aquesta manera, doncs, la lluita per accedir a la darrera plaça del play-off es traslladarà a diumenge. Amb una jornada unificada en la qual manresans i vitorians definiran qui s’enfronta, en primera ronda, contra el Reial Madrid o l'Unicaja. Els bagencs es veuran les cares amb un Lenovo Tenerife sense Giorgi Shermadini, mentre que els bascos visitaran el WiZink Center.