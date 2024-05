El Baxi Manresa és equip de play-off, després d’acabar en la vuitena posició la fase regular de la Lliga. Els manresans han perdut 84-80 a la pista del Lenovo Tenerife, però també ha caigut el Baskonia a la pista del Reial Madrid 106-100. El Baxi Manresa jugarà el play-off contra l’Unicaja Màlaga que ha acabat com a primer classificat.

“A l’esport no hi ha injustícies, només hi ha mèrits”, havia dit Pedro Martínez dijous després de la victòria contra el Surne Bilbao al Nou Congost i que el Baxi Manresa afrontés l’última jornada amb totes les opcions de classificar-se per al play-off pel títol. “Si al final no hi entrem, serà perquè el Baskonia s’ho haurà merescut més que nosaltres”, havia conclòs. Al final dels 40 minuts a Tenerife i Madrid, tant Baxi com Baskonia havien perdut els seus partits. Els mèrits d'uns i altres ja estaven fets. El Baxi ha acabat sent millor que el Baskonia, tant a la primera volta per classificar-se per a la Copa del Rei, com en el còmput final per guanyar-se el dret a jugar play-off pel títol.

El primer quart no va anar bé. El va perdre el Baxi de 7 punts (20-13), bàsicament pel desencert el tir de tres punts (1 de 9, un 11%), sense que el de dos punts fos gaire millor (4 de 14, un 28%). Només superava el Lenovo Tenerife en el rebot 12 a 16, sobretot en l’ofensiu, 3 a 10. Però no servien per aprofitar les segones oportunitats que els atorgava.

En canvi, en el segon quart les estadístiques es van capgirar. Els tinerfenys van tancar millor el rebot, fins al punt de no concedir-ne cap en defensa, dels 6 que es van enlairar. Però, en canvi, sense segones oportunitats, els manresans van millorar radicalment l’encert amb un espectacular 6 de 7 en triples (un 85%) i un notable 4 de 8 en tirs de dos (50%). El parcial va ser favorable, 25 a 30, per deixar el desavantatge a la mitja part en dos punts per sota. El caràcter de l’equip de Pedro Martínez de no anar-se’n mai del partit, de jugar com si no miressin mai ni el marcador ni el rellotge de la possessió, sense defugir el risc ni espantar-se pel desencert, van fer que superessin un menys 10 a mig segon quart (34-24 després de dos punts de Sastre i un triple d’Abromaitis). Així, Travanté Williams pot desaprofitar tres tirs lliures amb 36-28 que haurien servit per acostar a dos punts el seu equip, però ficar els dos següents. O Dani Pérez, ja en el tercer quart, fallar un triple en un contracop i, en el següent, tornar-hi i encertar-lo i posar per davant el Baxi Manresa per segona vegada (48-50, a 6’50’’ del final del quart), després del 0 a 2 inicial.

Mentrestant, el Reial Madrid superava el Baskonia de 9 punts (56 - 47) al descans i garantia la presència del Baxi Manresa al play-off pel títol. El demèrit dels bascos, era el mèrit dels manresans.

El partit al Santiago Martín anava força més ràpid que al Wizink Centre. Ben iniciat el darrer quart a Tenerife, a Madrid encara eren al tercer. Els manresans jugaven amb la velocitat de sempre, mentre els tinerfenys, a les ordres del brasiler Marcelinho Huertas, buscaven la pausa. Les baixes amb què el Lenovo Tenerife afrontava el partit (fins a quatre homes clau per a Txus Vidorreta no eren a la banqueta, Jaime Fernández, Gio Shermadini, Aaron Doornekamp i Sasu Salin) podien jugar a favor del Baxi en els minuts finals.

El Lenovo Tenerife es tornava a posar amb 8 punts per sobre en els 3 primers minuts del darrer quart, amb un parcial de 7 a 2. Temps mort de Pedro Martínez, i dos triples de Geben i Pérez (un altre partit excel·lent) per posar un 70-68. A Madrid, el Baskonia tampoc es donava i ajustava el marcador.

Fins al final del partit, el marcador va anar sempre ajustat, sense que el Baxi es pogués posar per davant en cap ocasió. Entre Marcelinho i Abromaitis, resistien les envestides manresanes. S’arribava al darrer minut amb 80-78. Curiosament, a Madrid, el partit s’havia accelerat. El Baskonia havia perdut. El Baxi Manresa es mantenia en la vuitena posició i era equip de play-off pel títol. La rúbrica hauria estat la cistella de Badio amb 82-80 per dur el partit a la pròrroga i guanyar-la. També perquè així s’hagués reivindicat després d’un partit per sota del seu nivell de la temporada. Però, va rebre un tap d’Abromaitis i les opcions de victòria es van esvanir. Els mèrits, ja feia jornades que estaven fets.