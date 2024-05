La mala punteria elimina el Baxi d'una temporada espectacular (63-86)

El Baxi Manresa ha tancat la seva participació a una de les millors lligues que ha jugat en les últimes dècades amb un partit que no ha fet justícia a la temporada (63-86). La falta d'encert en el tir ha llastat l'equip i això, contra un rival tan bo com l'Unicaja, es paga. Final de trajecte dur per les maneres, ja que el partit de Màlaga semblava fer pensar que es podria competir per empatar l'eliminatòria, però que amb el temps s'oblidarà, com va passar amb la derrota contra el Madrid en el segon partit de play-off de fa dos anys.

El Baxi ha jugat la Copa, ha estat vuitè de la lliga, per davant, en totes dues ocasions, d'un rival d'Eurolliga com el Baskonia, i actuarà de nou a Europa la temporada que ve. Cal valorar-ho perquè no és fàcil i, des de ja, començar a treballar perquè no passi com en el 2022, en què l'èxit va ser el preludi de molt patiment.

Era evident que el partit seria ràpid i dur i l'inici ha seguit aquests paràmetres. El Baxi ha trobat dos bàsquets iguals de Geben per arrencar, però els següents minuts han estat un carrusel d'encerts per les dues bandes i també de bones accions defensives, amb un Sagnia superb a darrere i un Dani García qui, amb el primer triple local, ha posat l'11-9 a davant.

Els manresans han trobat els primers avantatges amb un 2+1 de Brancou Badio i una contra de Robinson (16-11). Tot i que ha fet un bon bàsquet, Brandon Taylor ha perdut tres pilotes i ha estat rellevat aviat per Dani Pérez, qui ha donat un altre impuls al seu equip tot i el marcatge asfixiant d'Alberto Díaz. A més, l'aparició fulgurant en els últims segons de Travanté Williams ha atorgat al seu equip dos triples, un de normal i un d'estratosfèric des de la seva línia de personal que ha posat el 28-20.

Encallats en el tir

Tot i l'eufòria al pavelló, al segon quart li va costar d'arrencar. Cap anotació en els primers dos minuts i mig, en què la defensa del Baxi ratllava a gran alçada. Robinson, amb una gran esmaixada, posava el 30-22, però com va passar a Màlaga, l'entrada de Will Thomas s'ha notat amb un triple i un parcial de 0-5. Costava desfer-se de l'Unicaja en un tram en què el duel entre el propi Robinson i Kravish era el que portava els punts al marcador (32-29).

Abans del descans, el Baxi s'ha encallat (només vuit punts en el quart). Llavors, l'Unicaja ha mostrat el seu arsenal de tir. Kalinoski, dos cops, i Carter han donat el màxim avantatge als seus (36-40) que no ha pogut tenir rèplica de Dani García en l'última acció del quart.

A més, l'inici del tercer quart va ser tètric. Tot i el bàsquet inicial d'Oriola, errades incomprensibles a sota la cistella de Dani García i Robinson s'alineaven amb nou punts massa fàcils dels andalusos, impulsats per cinc d'Ejim, que amenaçaven de trencar el partit (38-49).

Un bàsquet de Jonathan Barreiro en l'últim segon després d'una bona defensa local ha donat la màxima distància a l'Unicaja (42-55). Badio estava molt descentrat i tot l'equip buscava el triple sense explotar d'altres opcions. Ha arribat plorant, de Dani Pérez, però era un miratge. Els visitants ho semblaven tenir tot controlat i més amb el 4 de 26 en triples del Baxi. Així, per poc que anotés l'Unicaja la distància creixia i ja era de 18 a l'últim descans (47-65).

El desencís era notable i els locals, molt frustrats, corrien el perill de deixar-se anar i rebre una pallissa que la temporada que han fet no mereixia. A sobre, hi ha hagut un final lleig, amb enganxades com una entre Lima i Steinbergs que no feia falta i que han precedit l'epíleg. Per sort, l'Unicaja tampoc no ha volgut fer sang i ha reservat peces per a batalles més exigents. Ara, abstinència fins al setembre.