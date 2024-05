Triple presència del Bàsquet Manresa en la concentració prèvia a l'europeu sub-16 masculí

L'entrenador Carlos Flores i els jugadors Gerard Fernández i Lucas Sánchez formen part de la llista de la concentració que es farà a Íscar (Valladolid) entre el 7 i el 10 de juny de les seleccions espanyoles sub-16, la masculina i la femenina. L'objectiu de totes dues és preparar tan bé com sigui possible la seva participació en l'europeu de la categoria que es durà a terme a partir del 9 d'agost a Càndia, la capital de l'illa de Creta, a Grècia.

Flores és actualment el director de la base del Bàsquet Manresa i també entrena alguns equips, com el fillial que va assolir dissabte l'ascens a la Lliga EBA, que ara s'anomenarà Tercera FEB. Flores tindrà com a ajudants en aquesta cita Héctor Sánchez i Miguel Ángel Palacios.

En la preconvocatòria hi ha quinze jugadors, amb la qual cosa se n'hauran de descartar tres per a la llista final. El Bàsquet Manresa és un dels quatre equips que aporten dos jugadors a la llista. També hi són el Joventut (Sergi Juher i Khutashvy Merebashvili), l'Unicaja (Daniel Carrasco i Eloy Suárez) i el València (Marc Grau i Javier Viguer). La resta de convocats, un per club, són de l'Ensino, el Reial Madrid, el Movistar Estudiantes, el Betis, el Baskonia i La Salle Palma.

Espanya és el vigent campió de la categoria després de la final que va guanyar a Itàlia l'any passat a Skopje. A la capital nord-macedònia no hi havia cap jugador del Manresa i el tècnic era Xavi Albert, qui ha acabat la temporada al València i que probablement serà l'ajudant de Pedro Martínez la temporada vinent.

En aquesta edició, que tindrà lloc a Grècia, Espanya ha quedat enquadrat en el grup A, juntament amb Finlàndia, Letònia i Turquia. El primer passarà directament als quarts de final i el segon i el tercer disputaran una repesca per accedir-hi.