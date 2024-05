Gerard Encuentra, a les travesses per substituir Pedro Martínez al Baxi

El Bàsquet Manresa s'està plantejant fitxar com a nou entrenador a Gerard Encuentra, actual tècnic del Força Lleida, segons el diari Segre. El tècnic lleidatà està fent una gran campanya a LEB Or dirigint l'equip de la seva ciutat i el 8 i 9 de juny tenen l'oportunitat d'ascendir a l'ACB en la Final Four de la categoria.

Encuentra acaba contracte el 2026, però té una clàusula de sortida en cas de poder entrenar un equip de l'ACB, fet que faria factible la seva arribada al club manresà, afirma l'esmentat diari de Lleida.

El Manresa, com ja ha explicat Regió7, també té sobre la taula el nom de Joan Peñarroya, qui va dirigir el conjunt blanc-i-vermell durant la temporada 2018-19, després d'ascendir. En aquest cas, el tècnic va quedar sense equip el passat mes d'octubre quan el Baskonia el va destituir. Des que va deixar el Baxi ha passat també pel San Pablo Burgos i el València, equip on ara ha marxat Pedro Martínez.

Moncho Fernández, que no continuarà al capdavant del descendit Obradoiro, o Salva Camps, qui va ser segon entrenador de Martínez i que van destituir a mitja temporada del Girona, també són algunes de les opcions que estan valorant des del Baxi Manresa.