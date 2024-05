Brancou Badio s'acomiada del Baxi Manresa

Brancou Badio s'ha acomiadat del Bàsquet Manresa a través d'Instagram. Després de la marxa de Pedro Martínez al València Basket, va començar a sonar el nom del jugador senegalès com a possible reforç de l'equip taronja. L'adeu es confirma després de la publicació de Badio a les xarxes socials, però que encara falta per confirmar a on: "Per sempre agraït amb aquesta família pel temps passat, els alts i baixos el creixement, els fans...". D'aquesta forma, el Baxi perd un referent ofensiu, però deixa una compensació econòmica al club.

Un dels jugadors franquícia del Baxi Manresa de l’última i exitosa temporada, l’escorta senegalès Brancou Badio, sembla que també formarà part del València Basket i, per tant, seguirà les petjades del seu tècnic, Pedro Martínez.

Segons va informar ahir el diari Marca, el jugador africà i el club taronja han arribat a un acord, que encara no s’ha fet oficial, pel qual fitxarà per dues temporades amb opció a dues més. Acaben, d’aquesta manera, dos anys i poc més a Manresa, on Badio s’ha fet un nom a la Lliga Endesa, de la qual ha format part del segon millor equip. El Bàsquet Manresa va declinar ahir cap opinió al que considera «un rumor».

La sortida de l’equip de Badio és una minva esportiva per a l’equip, però almenys deixarà diners a les arques. Tal com va informar dilluns el lloc web de Regió7 , en el seu contracte de dos anys, i que vencia aquest estiu, hi havia una opció d’extensió per a un més per part del club. En el document també hi havia la quantitat exacta que calia pagar per endur-se’l. Segons mitjans de comunicació valencians, aquesta era de 150.000 euros. El València, per tant, ha hagut de pagar aquests diners, o bé haver negociat amb el Baxi Manresa, per dur a terme l’operació. Tenint en compte que el jugador va arribar procedent dels Frankfurt Skyliners en el tram final de la temporada 2021-22, quan ja havia acabat la seva participació amb el club alemany, l’operació ha estat molt beneficiosa per al Manresa, tant des del punt de vista econòmic, com esportiu.

D’últim home a estrella

Si analitzem la trajectòria de Badio al Congost, és certament significatiu com ha passat de l’últim jugador de la plantilla a un dels dos referents ofensius, juntament amb Devin Robinson.

Va arribar just després de la Final Four de Bilbao. El Baxi va tenir molts problemes físics en la direcció de joc durant el tram final d’aquella temporada. Dani Pérez havia arribat molt tocat a Bilbao i també es va lesionar Sylvain Francisco. Per afrontar els darrers dos partits de lliga i els del play-off, el Manresa va contractar per uns dies un jugador conegut aquí per haver estat al planter del Barça, amb qui va debutar a l’ACB.

Com va explicar després el tècnic, la plantilla i Badio es van conèixer a l’aeroport per viatjar a Màlaga, on es va guanyar per 95-100 en el penúltim partit de la lliga regular, amb set punts seus. Després, va intervenir en la derrota contra el Barça i en les dues de les eliminatòries contra el Reial Madrid. En aquests dos enfrontaments no va anotar cap punt.

Pel fet d’haver arribat el darrer, ningú no pensava que renovaria, però el club hi va apostar. En el tempestuós inici de la temporada passada, va jugar gairebé tots els partits però sempre assumint el rol de suplent de Jerrick Harding, que era l’anotador del perímetre. Va ser a partir del març, durant la remuntada de l’equip, que va anar assumint més protagonisme en atac, com ara anotant 19 punts contra el València i 24 en el comiat davant del Gran Canària.

Enguany, sense Harding, Badio ha pres el protagonisme mentre Travanté Williams assumia el seu antic rol. Ha pres sempre la responsabilitat i ha decidit partits, com ara amb una última cistella en la victòria a Girona.

A València, ja es veurà quin rol assumeix. Sembla que l’equip també té avançada la contractació d’un altre escorta, el dominicà Jean Montero, que és més anotador, però que es pot reciclar a jugar més de base.