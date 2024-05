Pòquer d'opcions amb pros i contres per a la banqueta del Baxi

La identitat del substitut de Pedro Martínez a la banqueta és ara mateix una de les preocupacions més grans per als aficionats del Baxi Manresa. Qui agafi el relleu del nou tècnic del València tindrà al davant un desafiament important, no només des del punt de vista de resultats, sinó també de joc i de sensacions. En els últims dies, diversos mitjans han destacat alguns noms els quals, per passat relacionat amb el club, o per estil, podrien casar amb la manera com es vol que sigui el Baxi del futur immediat. Tots ells presenten punts a favor i d'altres en contra a l'hora de pensar que poden ser els escollits i, en alguns casos, condicionats que condueixen a creure que la determinació trigarà dies.

Joan Peñarroya

Joan Peñarroya seria qui despertaria més consens entre tothom. Persona de la casa, que coneix perfectament el club, va triomfar la temporada 2018-19, en què va classificar l'equip per als play-offs per primer cop aquest segle i el va fer entrar a Europa. En acabat, se'n va anar al San Pablo Burgos, on va guanyar dues Champions i, després d'entrenar un any el València i un curs i poc més el Baskonia, està sense equip des de l'octubre, quan va ser destituït al club basc.

L'opció Peñarroya seria acceptada per tothom, malgrat que hi ha dubtes sobre si les voluntats d'ell i del club coincidiran. Després d'haver entrenat a l'Eurolliga, pot ser que esperi una oferta amb més possibilitats professionals. Estaria pendent, també, de saber quin tècnic tria el Baskonia. Entre els possibles hi ha Jaka Lakovic qui, en cas de ser escollit, deixaria una sucosa banqueta lliure a Gran Canària que podria ser per a l'egarenc.

Gerard Encuentra, exultant després d'una victòria a Barris Nordi / FEB

Gerard Encuentra

Gerard Encuentra, el jove tècnic del Força Lleida de 34 anys, és una de les sensacions del moment. El seu equip ha convertit Barris Nord en una festa quan s'hi juga i l'equip està pendent de la final four, que pot organitzar el cap de setmana que ve, per saber si torna a l'ACB. Encuentra té un estil molt del gust del Baxi i una clàusula de sortida a la Lliga Endesa, però si el Lleida acaba pujant, sembla difícil abandoni el repte d'entrenar l'equip de la seva ciutat al l'elit.

Salva Camps, entrenent el Bàsquet Girona aquesta temporada / S. Gordon/ACB Photo

Salva Camps

Salva Camps era la solució natural per rellevar Pedro Martínez si no hagués fitxat pel Girona l'any passat. Coneixedor total de l'estil, el va dur a les màximes conseqüències a Fontajau, on va ser destituït després d'un gran inici de curs que no va poder confirmar. Caldrà veure si aquest contratemps ha refredat l'interès del Manresa perquè torni. Aquest estiu, de moment, serà seleccionador sub-20 al costat de l'altre tècnic ajudant al Baxi, Marc Estany, una parella que es podria tornar a reunir.

Diego Ocampo, donant ordres com a tècnic del Tizona / FEB

Diego Ocampo

El quart nom, destapat per l'Esportiu, és el de Diego Ocampo. Va dirigir durant poc temps el Manresa, un mes i escaig, però va passar a la història en fer-lo pujar en el play-off de la LEB Or del 2018. També és cert que, quan semblava el tècnic per a l'ACB, va decidir marxar a la base del Barça i caldrà veure si aquesta decisió ja s'ha oblidat al Congost. Gran tècnic de jugadors joves, després no va tenir sort a Saragossa, va coincidir amb Badio a Frankfurt i enguany ha fet una gran temporada amb el Tizona Burgos a la LEB.