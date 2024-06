Las Palmas acollirà la Copa del Rei de bàsquet el proper mes de febrer

Las Palmas serà la ciutat que organitzi la propera edició de la Copa del Rei de bàsquet, entre el 13 i el 16 de febrer del 2025, i també la Minicopa, segons ha donat a conèixer aquest dilluns l'ACB. Serà el tercer cop que el Gran Canaria Arena, amb capacitat per a 9.870 espectadors, sigui l'escenari de l'esdeveniment. Ja ho va ser el 2015, amb triomf del Reial Madrid, i el 2018, amb victòria del Barça. En els dos casos, els partits de la final van ser clàssics i en cap d'aquestes fases finals va participar el Bàsquet Manresa, que sí que ha estat en dues de les tres últimes, tant en la Copa gran, com en la Minicopa, a Granada, el 2022, i a Màlaga, enguany.

Aquesta decisió també comporta que el Dreamland Gran Canària, el conjunt local, ja estigui classificat d'ofici per a la fase final de la competició. El president de l'ACB, Antonio Martín, el del Cabildo de Gran Canària, Antonio Morales, i el conseller d'Esports, Aridany Romero, han estar els que han oficialitzat la notícia amb un acte i la conseqüent firma. També hi han estat presents membres de la plantilla del club, com el seu tècnic, Jaka Lakovic, i el president de l'entitat insular, Sitapha Savané.

Martín ha explicat que "la distància geogràfica no ha de marcar la proximitat a aquesta illa que volem transmetre. Intentarem que la distància es vegi aniquilada, perquè quan la gent gaudeix del camí que porta a la Copa, aquesta és un èxit".

Per la seva banda, Morales va recordar que "serà el quart cop que rebem la Copa [una d'elles a l'antic Centro Insular de Deportes, el 1990, amb triomf del CAI Saragossa] i és com rebre un amic a casa. La Copa marcarà una nova fita en la història de l'illa".