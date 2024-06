El Baxi apuja els preus dels abonaments "per la inflació dels dos últims anys"

El Bàsquet Manresa ha argumentat a Regió7 l'augment dels preus dels abonaments de cara a la temporada vinent a causa de la inflació acumulada dels dos últims anys i no pel fet que l'equip jugui a Europa. Aquest creixement, en termes totals, va entre els 20 i els 50 euros. En percentuals, per als sèniors i veterans se situen a l'entorn del 10% i pugen força més per als de base (de 4 a 15 anys) i per als joves (de 16 a 23).

Comparativa del preu dels abonaments del Baxi Manresa / Jordi Cirera

Aquests preus es coneixen en plena època de renovació d'abonaments, fins al 28 de juny en alguns casos i l'1 de juliol per als que la tenen automàtica. També hi ha un període d'altes vinculades als abonats actuals fins al 14 de juny i una obertura per fer nous socis a partir del dia 17, tot i que el fet que el club hagi arribat a 3.700 persones amb dret a seient provoca que hi hagi llista d'espera en algunes zones.

El gerent del club, Carles Sixto, ha argumentat que "la inflació general dels dos últims anys ha estat de més del 5% en un i de més del 3% en l'altre i és sobre el 9% que se situen els augments en la majoria d'abonaments. És cert que en les categories d'edat baixes són superiors en termes percentuals, però ho hem fet per fer-ho més fàcil, tots 20, tots 30 o tots 40. Només els de la tribuna preferent central són de 50 euros". Sobre el fet que aquestes entrades, les de la zona del quadrant central de tribuna i la primera fila darrere de les banquetes, sigui més cara, és degut a que "al pavelló, per espai, no podem tenir fila zero com tenen en d'altres pavellons. En aquests, per una cadira a peu de pista cobren 1.500".

Sixto diu que el fet de jugar competició europea i, per tant, que hi hagi més partits, no influeix. "Sempre vam dir, en anys anteriors que els partits de Champions no serien un càrrec en l'abonament. La temporada passada no la jugàvem i no hauria estat bé apujar el preu el 5% disputant set partits menys, de 24 a 17. Aquest any es dona la coincidència que la jugarem i hem cregut que era el moment, tot i que no n'és el motiu". Els partits de competició europea seran de tres a deu, depenent de la trajectòria de l'equip. De fet, segons el seu punt de vista, "si es compta el preu que surt per partit, només amb els tres de la primera fase ja es compensa l'increment".

Alguns abonats també han tingut descomptes en els tres últims anys com a compensació per la temporada 2020-21, en què no van poder anar al pavelló per culpa de la covid. El club retornava la meitat de l'abonament d'aquella temporada a qui vulgués repartida en tres exercicis. El passat era l'últim i, per tant, enguany ja es paga complet. A més, una de les novetats és que hi seguirà havent dues entrades de cortesia, tot i que no de la mateixa competició, una serà d'ACB i l'altra de Champions.

Incertesa sobre el preu de les entrades

El Bàsquet Manresa no sap si el preu de les entrades per als partits individuals creixerà o no, com ho ha fet en els últims mesos. De fet, en els darrers mesos ja no era possible d’obtenir-ne en algunes zones, totalment ocupades pels abonats, i només se’n podien posar a la venda unes quantes, que se solien esgotar ràpidament. Caldrà veure com evoluciona el proper curs.