Joan Peñarroya: S'escapa la primera opció del Baxi per a la banqueta

El Baxi Manresa no podrà comptar amb la seva primera opció per a la banqueta, tot i que el club bagenc ja fa dies que ho tenia coll avall. Aquest dijous es donava per fet que Joan Peñarroya serà el proper entrenador del Barça i que només falta que el club blaugrana ho faci oficial. L'egarenc era el desitjat al Congost després que, fa poc més de dues setmanes, Pedro Martínez anunciés que marxava al València. Es contemplava com una possibilitat complicada, sobretot des del moment en què es va saber que Roger Grimau no seguiria a la banqueta del Palau Blaugrana, la qual cosa obria opcions per a Peñarroya en algunes places, com ara Gran Canària en cas que hagués estat Jaka Lakovic l'escollit per entrenar el Barça. Això suposa que el Baxi haurà de mirar cap als altres fronts que té oberts, malgrat que sembla que no té excessiva pressa a prendre una decisió.

Pel que fa a Peñarroya, personalitat amb grans lligams amb el Manresa, del qual ha estat capità, entrenador i pare de jugador, a part de residir a la ciutat, l'acord amb el Barça sembla fet. Segons el diari Sport, del mateix grup editorial que Regió7, firmaria per a dues temporades i s'hauria imposat en un càsting en què també hi eren Xavi Pascual, el mencionat Lakovic i Dimitris Itoudis. Els dos primers sortien amb avantatge, però la situació econòmica del club ha tingut força a veure amb la decisió final.

Pel que fa a Pascual, no ha rebaixat tant les seves pretensions econòmiques com volia el club. Per la seva banda, l'eslovè, relacionat amb Olesa perquè és parella de l'exjugadora Helena Boada, només podria sortir de Gran Canària si es pagava la seva clàusula d'alliberament, que és de 300.000 euros.

El fet que Peñarroya estigui lliure, després d'haver estat destituït del Baskonia l'octubre, i que les seves demandes econòmiques no siguin tan altes, ha jugat al seu favor. Ja va estar al punt de vista blaugrana l'estiu passat, quan es va rellevar Saras Jasikevicius i abans de triar Grimau, però tenia contracte a Vitòria.

La proposta de Peñarroya ja és coneguda després del seu pas per l'Andorra, el Manresa, el San Pablo Burgos, el València i el Baskonia, un joc ràpid i atractiu amb atac, amb jugadors oberts i protagonisme dels tiradors. A Can Barça hi ha més dubtes sobre la defensa, que ja ha estat el taló d'Aquil·les amb Grimau i que tampoc no ha destacat en els equips de Peñarroya. Abans de la seva etapa a la LEB i a l'ACB, Peñarroya, de 55 anys, també havia estat tècnic de dos equips de les nostres comarques, el CB Olesa i el CB Navàs.

Cal seguir buscant

Davant del fet que la porta de Peñarroya s'hagi tancat, el Baxi segueix buscant entrenador. Respecte a Alessandro Magro, el tècnic italià que dilluns es va desvincular del seu anterior equip, el Germani Brescia, fonts properes a l'entrenador expliquen que no hi ha hagut encara contactes directes i que estaria a l'espera d'una entrevista amb la delegació manresana que podria ser en directe o via Skype. S'entén que hauria de ser en els propers dies.

Tampoc no hi ha hagut canvis significatius amb l'opció de Diego Ocampo, que sembla que no desperta gaire entusiasme entre la massa social manresana, si fem cas de les interaccions en xarxes socials i en d'altres fòrums. Ocampo va ser el tècnic de l'ascens del 2018, però en acabat va deixar el club per anar al planter del Barça. A part de l'entrenador, tampoc no hi ha hagut moviments pel que fa a la confecció de la plantilla.