El Baxi dona a conèixer l'equipació per a la propera temporada després d'una votació popular

El Bàsquet Manresa ha donat a conèixer aquest divendres que l'opció A de les dues que va sotmetre a votació dijous a la tarda és l'escollida per convertir-se en l'equipació del Baxi la temporada vinent, confeccionada per l'empresa solsonina Pentex. Sis de cada deu dels 1.930 votants que han entrat a la xarxa X per exercir el seu dret a opinar han triat aquesta possibilitat.

L'opció guanyadora presenta un disseny amb unes franges verticals en degradat, tant de la camiseta, com dels pantalons, per tota la superfície. En aquesta ocasió no hi ha motius d'altres colors, com el blau o el negre d'altres temporades. A més, l'escut canvia una mica, ja que les lletres de Bàsquet Manresa hi surten inserides i no al voltant de la figura principal.