Diego Ocampo serà el nou entrenador del Baxi Manresa

El Baxi Manresa ja té substitut per a Pedro Martínez. Es tracta d'un vell conegut: Diego Ocampo, que el 2018 va pujar el club a l'ACB després de superar el playoff d'ascens. El gallec firma per dues temporades.

Ocampo és un tècnic amb molta experiència a les banquetes. Ha estat ajudant de Salva Maldonado, Pedro Martínez, Manel Comas, Joan Plaza i Aíto García Reneses i com a primer entrenador ha dirigit a l'ACB el Múrcia, l'Estudiantes, el Joventut i el Saragossa. El gallec arriba procedent del Tizona de Burgos, on ha aconseguit èxits les dues darreres temporades: en la primera va ascendir a la LEB Or i en la segona ha portat l'equip a la final a quatre d'ascens a la Lliga Endesa.

A nivell internacional, el 2023 va ser nomenat seleccionador de la República Txeca, un càrrec que compaginarà amb la banqueta del Baxi.