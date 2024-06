Ocampo, l'artífex de l'ascens del 2018 torna per dirigir el Baxi les dues pròximes temporades

El Baxi Manresa ha anunciat aquest dilluns al migdia, a través d’un comunicat publicat a les seves xarxes socials, que Diego Ocampo serà el seu nou entrenador durant les pròximes dues temporades. L’entrenador que va ser «l’artífex de l’ascens del 2018», segons el qualificatiu emprat pel club, substituirà Pedro Martínez que a final de temporada va anunciar el seu fitxatge pel València Basket.

El tècnic gallec té una llarga trajectòria a les banquetes (vegeu desglossat). Va ser ajudant de Salva Maldonado, Pedro Martínez, Manel Comas, Joan Plaza i Aíto García Reneses. Com a primer entrenador, ha dirigit a l’ACB el Múrcia, l’Estudiantes, el Joventut i el Saragossa.

Ara arriba procedent del Grupo Ureta Tizona de Burgos. Va arribar-hi l’any 2022. Després de perdre en els play-offs d’ascens de la LEB Plata a la LEB Or, a la temporada següent, la 2022-2023, ja va aconseguir que l’equip burgalès tornés a la segona categoria del bàsquet espanyol. A més, ho va fer sent el millor equip en la història de la categoria..

Aquesta temporada, ha classificat l’equip en la cinquena posició a la lliga regular, amb un balanç de 25 victòries i 9 derrotes. Aquests registres, l’han convertit en el millor debutant a la categoria, segons les estadístiques de la Federació Espanyola de Bàsquet, i també ha acabat com a l’equip màxim anotador de la Lliga LEB Or.

La cinquena posició a la fase regular va classificar el Tizona Burgos d’Ocampo per a la fase d’ascens. En la primera eliminatòria, va superar el Guuk Guipuzkoa Basket en 5 partits. A la Final a Quatre per a l’ascens a l’ACB, va perdre a les semifinals contra el Movistar Estudiantes.

Diego Ocampo tenia contracte amb el Tizona Burgos fins a l’any 2027 i n’era considerat el pilar fonamental del projecte, segons havia explicat el club a través dels mitjans de comunicació locals.

De fet, tot just fa una setmana, quan el seu nom ja se’l vinculava amb el Baxi Manresa com a possible substitut de Pedro Martínez, Ocampo va declarar en un acte públic amb presència de premsa que «ara mateix no tinc res. La meva intenció és seguir aquí [Tizona Burgos] i no puc parlar de coses que no existeixen. El meu compromís és ajudar el club a créixer i també als seus jugadors».

Trajectòria breu, a Manresa

Diego Ocampo va fitxar pel llavors ICL Manresa el 29 d’abril de 2018, en substitució d’Aleix Duran. Es va estar a la banqueta manresana a penes dos mesos.

Ocampo va dirigir l’equip durant 13 patits, a la fase regular de la Lliga LEB Or i durant els play-offs en què va aconseguir l’ascens a l’ACB. A l’eliminatòria final, l’ICL Manresa va guanyar el Melilla en cinc partits.

La seva marxa va causar sorpresa al club, perquè va ser inesperada. De fet, el president d’aquell moment Josep Sáez havia anunciat la continuïtat de tot l’equip tècnic enla presentació de Baxi, com a nou patrocinador de l’entitat.

I és que en acabar de guanyar el partit decisiu contra el Melilla, Ocampo havia declarar que «és un dels dies més feliços de la meva vida, com a entrenador i com a persona. Tot va junt. Quan sento que la grada crida el meu nom, flipo».

I va anunciar la seva intenció de continuar a la banqueta manresana: «Això espero, seguir al·lucinant amb el que he viscut», va afirmar.

Tanmateix, el gallec va preferir continuar a la LEB Or i va anar-se’n a fer d’entrenador de FC Barcelona B. Segons va explicar el director esportiu del moment Román Montáñez, Ocampo li havia explicat que li havia sorgit una opció que «li feia il·lusió».

Pel que fa a la seva experiència internacional, Diego Ocampo va ser nomenat l’any 2023 seleccionador de la República Txeca. El tècnic gallec compaginarà aquest càrrec amb el d’entrenador del Baxi Manresa.

La trajectòria 2002-04: Club Ourense Baloncesto (LEB). Ajudant.

2004-05: CB Tarragona (LEB 1). Ajudant de Salva Maldonado.

2005-07: CB Tarragona (LEB 1). Primer entrenador.

2007-08: Akasvayu Girona (ACB i ULEB Cup). Ajudant de Pedro Martínez.

2008-14: Cajasol (ACB, Copa i Eurocup). Ajudant de Manel Comas, Pedro Martínez, Joan Plaza i Aíto García Reneses.

2014-15: UCAM Murcia (ACB). Primer entrenador.

2015-16: Estudiantes (ACB). Primer entrenador.

2016-18: Divina Seguros Joventut (ACB). Primer entrenador.

2018: ICL Manresa (LEB Or). Primer entrenador.

2018-20: Barça B (LEB Or). Primer entrenador.

2020: Casademont Zaragoza (ACB). Primer entrenador.

2021-22: Skyliners Fráncfort (Alemanya). Primer entrenador.

2022-23: CB Tizona (LEB Plata). Primer entrenador.

2023-24: CB Tizona (LEB Or). Primer entrenador.

2023-Actualitat: República Txeca

