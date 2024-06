El Baxi Manresa torna a la BCL i ho fa directament a la fase de grups

El Baxi Manresa tornarà a jugar la BCL (Basketball Champions League), la principal competició de clubs que organitza la FIBA, la temporada vinent. Després d'un any d'absència, la vuitena posició aconseguida en la passada Lliga Endesa pels homes de Pedro Martínez els permeten entrar a la llista de 28 formacions que avancen directament a la fase de grups, sense prèvies. Aquesta és la quarta vegada en les últimes sis temporades que els bagencs juguen un torneig europeu, després d'haver-ne estat absents des del 1999. El sorteig de la fase de grups es farà el proper dimecres, dia 26, a les 11 del matí.

Pel que fa als representants de la Lliga Endesa, acompanyaran el Baxi, com ja s'esperava, els dos finalistes de l'any passat, el campió, l'Unicaja, i La Laguna Tenerife, a més de l'UCAM Múrcia, finalista de la Lliga Endesa i que també va disputar la Final Four de Belgrad.

Llista d'equips que van a la fase de grups de la BCL / Basketball Champions League

Els malaguenys també han sabut aquest dimarts que a mitja temporada hauran de viatjar a Singapur per participar en la Copa Intercontinental, la competició que enfronta els guanyadors de les competicions dels diferents continents en què opera la FIBA i un equip de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. Aquest i el Quimsa argentí seran els seus màxims rivals en el torneig.

Tornant a Europa, a part dels equips de l'ACB, aquestes són les altres formacions:

AEK betsson (GRE); Bertram Derthona Tortona (ITA); Falco Szombathely (HUN); Filou Oostende (BEL); FMP SoccerBet (SRB); Galatasaray (TUR); Hapoel Netanel Holon (ISR); Igokea m:tel (BIH); King Szczecin (POL); Kolossos Rhodes (GRE); Maccabi Ramat Gan (ISR); Manisa Büyükşehir Belediyespor (TUR); Nanterre 92 (FRA); NINERS Chemnitz (GER); Pallacanestro Reggiana (ITA); Peristeri (GRE); Pinar Karsiyaka (TUR); Promitheas Patras (GRE); RASTA Vechta (GER); Rytas Vilnius (LTU); Saint-Quentin Basket-Ball (FRA); VEF Riga (LAT); WKS Slask Wroclaw (POL); Wurzburg Baskets (GER).

En aquesta llista hi ha vells coneguts del Nou Congost, com ara l'Oostende i el Hapoel Holon, contra els quals es va jugar la temporada 19-20, el Pinar Karsiyaka, un dels rivals en la 21-22, i el Rytas Vilnius i el VEF Riga, adversaris en l'última cita europea dels manresans. També destaquen clàssics europeus com l'AEK Atenes, vencedor de la competició la temporada 2017-18, dos grecs més com el Promitheas i el Peristeri o el Galatasaray. Quant a potencial, hi ha el Chemnitz alemany, vencedor de la segona competició de la FIBA, la Europe Cup, en què va apallissar equips com el Surne Bilbao, i semifinalista de la lliga alemanya, en què va forçar cinc partits a l'Alba Berlín.

Equips que esperen torn

La FIBA també ha passat una llista de 24 conjunts que jugaran la prèvia, entre els quals, com a únic representant de la Lliga Endesa, hi haurà el MoraBanc Andorra, onzè classificat de la temporada passada en la competició domèstica. Aquesta adquisició és important perquè fins fa tres temporades els andorrans sempre jugaven l'Eurocup, de l'òrbita de l'Eurolliga.

Equips que disputaran la prèvia de la BCL / Basketball Champions League

La fase prèvia aplegarà els 24 equips en quatre grups de sis i el guanyador de cadascuna d'elles entrarà a la fase de grups. La llista aplega conjunts semidesconeguts o desconeguts directament, però alguna sorpresa.

Aliaga Petkimspor (TUR); BC Kutaisi 2010 (GEO); BC Nokia (FIN); Caledonia Gladiators (GBR); Cholet Basket (FRA); CSM CSU Oradea (ROU); Dinamo Banco di Sardegna Sassari (ITA); ERA Nymburk (CZE); Fribourg Olympic (SUI); Heroes den Bosch (NED); Juventus Utena (LTU); Kalev/Cramo (EST); Keravnos BC (CYP); Norrkoping Dolphins (SWE); PAOK mateco (GRE); Patrioti Levice (SVK); Rilski Sportist (BUL); SL Benfica (POR); Sabah (AZE); Spartak Subotica (SRB); Telenet Giants Antwerp (BEL); Telekom Baskets Bonn (GER); Trepca (KOS).

D'entrada, sobta la presència del Bonn, el campió de la BCL del 2023 i quartfinalista la temporada passada. L'equip de l'antiga capital federal ha estat setè de la lliga, per darrere del Chemnnitz, el Würzburg (semifinalistes) i el Vechta (sisè) i això el posa darrere d'ells. També hi ha clàssics europeus com el Cholet o el PAOK de Salònica i exrivals del Baxi com el Dinamo Sàsser o el Benfica.