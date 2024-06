Ocampo diu a Burgos que va al Baxi perquè "la gent que hi ha al club em genera confiança"

El nou entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, s'ha acomiadat del seu ja exequip, el Tizona Burgos, a qui va ascendir de la LEB Plata i ha fet jugar els play-off per ascendir a l'ACB enguany. Ha estat en un acte amb intervenció del president del club, Miguel Ángel Benavente, i el director esportiu, José Manuel Naveira, que li han agraït la seva tasca i han mostrat una certa tristesa per perdre'l.

A part de parlar del Tizona, Ocampo també ha parlat del Baxi i ha dit que la seva decisió "ha estat molt sopesada. Per a mi és un repte.Sempre dic als jugadors que s'han de posar reptes. El fàcil era quedar-se, el difícil és tot allò que es veu i no es veu de marxa. Desgraciadament, els reptes m'agraden molt. Llavors sortirà com sortirà, però m'hi vull posar".

L'entrenador gallec, que ha agraït la comprensió dels seus antics dirigents, ha explicat que ha escollit el Manresa perquè "conec bé el club i la gent que hi ha ara, que em genera molta confiança. Sé de la dificultat que té l'ACB i la que comporta tornar-hi a entrar. Al Baxi té molta dificultat perquè ha de seguir creixent. A més, en la vida no hi soc jo sol. Si estigués sol seria més fàcil, però arrossegues d'altra gent a qui preocupes. Ho penses bé i cal anar-hi en les condicions adequades, i així ha estat".

El Baxi encara no sap quan farà acte de presentació d'Ocampo. L'entrenador té feina amb l'altra ocupació que té, la de seleccionador de Txèquia. Dissabte inicia una concentració a Melilla amb una seleccionador que tindrà molts joves i amb la qual jugarà un torneig amb l'equip espanyol sub-23, Alemanya i un equip universitari dels Estats Units. Txèquia no es va classificar, abans de l'arribada d'Ocampo, per jugar cap dels tornejos preolímpics de l'inici del juliol.