El Baxi anuncia el fitxatge del pivot francès Bodian Massa

El mateix dia que s'ha sabut que Martinas Geben fitxa pel Cedevita i l'endemà de l'anunci de la sortida de Selom Mawugbe, el Baxi Manresa ha contractat un jugador interior com a primer fitxatge de la propera temporada. Es tracta del pivot francès Bodian Massa, de 2,08 metres i 26 anys, important en el final de temporada del seu equip. Ha firmat per un any i un altre d'opcional.

Massa va fer unes mitjanes en lliga regular la temporada que s'ha acabat de 10,4 punts, 5,8 rebots i 1,6 assistències. Va tenir un començament d'any complicat, amb una fractura per estrés a un peu, però va acabar al màxim, amb bones xifres i una presència important a la zona. De fet, el Bourg va ser una de les sensacions de l'any a Europa, en arribar a la final de l'Eurocup, que va perdre contra el París. A la lliga va accedir a les semifinals, en què el Mònaco el va eliminar per 3-1.

Es tracta d'un jugador amb una facilitat especial per capturar rebots i no sol obrir el camp amb tirs llunyans, malgrat que pot anotar amb facilitat. Abans del Bourg havia actuat amb l'Estrasburg, amb el qual va actuar a la BCL de la temporada 2022-23, i va ascendir amb el Fos-sur-Mer a la màxima categoria a França.

Es tracta del primer fitxatge del Baxi de cara a la temporada vinent, un cop oficialitzada dilluns la contractació de l'entrenador, Diego Ocampo.