Martinas Geben no seguirà al Baxi i fitxa pel Cedevita Olimpija Ljubljana

El pivot lituà Martinas Geben, que l'última temporada i mitja ha estat clau en els èxits del Baxi Manresa, jugarà al Cedevita Olimpija Ljubljana la temporada vinent, segons ha informat el mateix club eslovè. Geben va arribar al Bages a mitja temporada 2022-23, quan l'equip es trobava en zona de descens, i el seu concurs, juntament amb el de Devin Robinson, va ser determinant per a la salvació. L'estiu passat va renovar per un any i ha completat una segona campanya en què el seu rendiment ha anat de menys a més i ha acabat sent novament determinant, amb mitjanes a la lliga de 8,4 punts, 4,1 rebots i 0.6 taps per partit.

En declaracions al lloc web del seu nou equip, Geben ha explicat que "a la pista puc aportar una mica de tot, des d'habilitats a sota dels dos cèrcols fins a tir des de la distància. Però crec que el meu avantatge més gran és la comprensió del joc".

El pivot també espera "un alt nivell de qualitat de competició en la Lliga Adriàtica i a l'Eurocup. Espero formar part d'un capítol emergent del Cedevita després de l'actuació de la temporada passada".

La de Geben és la primera baixa oficial, la d'un jugador que ja hagi trobat un nou equip, en el Baxi Manresa respecte de la plantilla que va acabar la temporada passada. El club també va anunciar entre setmana que un altre pivot, Selom Mawugbe, tampoc seguirà l'any que ve.